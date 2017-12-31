2018跨年晚會暨元旦升旗典禮 中時電子報陪你瘋直播

2017年12月31日 12:33 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

2018新年倒數計時，全台民眾一起瘋跨年，高雄義大世界高空絢爛的跨年煙火秀，向來十分有看頭，今年更是首創「雙煙火秀」，以媲美國慶煙火的36分鐘迎賓煙火，再搭配午夜12時999秒藝術煙火，兩波長達52分39秒煙火秀，將是全台最炫、規模最大，璀璨的火樹銀花，結合燈光特效和情境音樂點亮南台灣的夜空。此外，翌日的元旦總統府升旗音樂會，精彩可期的活動亦不容錯過，中時電子報將提供全程轉播，陪民眾一起跨年倒數，迎接2018！

為迎接今晚跨年盛會，義大世界實施三階段交通管制。（圖／義大世界提供）

高雄義大世界31日晚間11時16分將率先施放長達36分鐘的迎賓煙火秀，主打立體角度極速環場煙火，搭配特效燈光打出3D圖騰，營造銀河萬花筒花花世界，並精選80年代復古搖滾樂、流行樂當背景音樂，呈現華麗驚奇聲光效果，煙火隨著音樂情境綻放，為壓軸煙火主秀暖場。

接著午夜12點，再施放最精彩的999秒跨年煙火秀，將分成4大篇章，除獨家設計大型立體圖騰煙火，像是義大縮寫EDA字體，還有愛心、花朵等形狀煙火綻放星空，預計可吸引逾10萬名遊客參與。

義守大學六大最佳觀賞點

1、綜合教學大樓前的百階梯

2、科技大樓前平台

3、理工大樓前

4、體育館活動中心前

5、學生宿舍前草皮

6、大門旁草皮

2018元旦總統府升旗音樂會宣傳影片

【2018元旦總統府升旗音樂會】

此次的元旦升旗典禮以「2018幸福共好」為主軸，採取近似「節慶」式的系列活動，開放更多的場域和活動讓民眾參與。當天除了升旗典禮、聽音樂、樂儀旗隊表演外，也將走「運動風」，由世大運金牌選手、中華男足隊和國軍弟兄共同進行國歌領唱，並首度加入結合公益的「共好市集」，參加民眾可憑社福單位捐款收據兌換MIT的優良商品和早餐。