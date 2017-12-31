肉搜群交趴女大生 碩士生爆「得到更有價值的東西」

肉搜群交趴女大生 碩士生爆「得到更有價值的東西」（圖/翻攝自Dcard、PTT）

友善列印
／綜合報導

群交風波愈演愈烈，一名自稱是碩士生的PTT神人日前透露花了3天人肉搜索，證實參加群交趴的6名女主角都是大一新鮮人，並整理出她們的臉書、IG帳號，引起鄉民熱議。不過卻有網友PO文公開與碩士生的對話截圖，質疑碩士生以公布IG為由，脅迫女大生和他約砲。

該名碩士生日前意氣風發的在八卦版宣稱，犧牲做碩士論文時間，花了3天揪出參加群交趴女大生，並找出女主角們的臉書、IG帳號，PO文一出立刻吸引網友留言，也私下傳站內信索要照片及女大生IG帳號。但時隔一日，碩士生態度卻轉趨保守，坦言收到2位當事人私訊，也受到網路警察注意，要求網友別再轉傳檔案，「我很怕當事人做出什麼危害生命的舉動，到時候全八卦板，可能都有法律責任，大家都推了一把。」

肉搜群交趴女大生 碩士生爆「得到更有價值的東西」 面對鄉民質疑威脅女大生約砲，碩士生強調絕無不法情事。（圖/翻攝自PTT）

事後，有鄉民公開與碩士生的對話截圖，指出友人已經先匯出P幣給碩士生，不料對方卻回應「抱歉，因為跟女方剛才聯繫上，得到比P幣更有價值的東西，所以協議不公開女方ig/FB，故將P幣退還。」鄉民質疑，「錢匯過去後，又收到這封信，這是不是在暗示他拿女生的個資去約砲之類的啊？」

對此，有網友留言回應「他會不會太老實了XDDDDDD」、「可4要騙人的話幹嘛還p幣啊，突然良心發現」、「檢察官 去查這個人 是不是有問題」；面對網友熱議，碩士生隨即跳出來喊冤，直言「本人以人格擔保，絕無不法情事，我得到的東西，是對方衷心的感謝，看到這些女孩子可以重新做人，我覺得社會大眾應該要給她們一個機會」並陸續把P幣退還給鄉民。

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文章來源：PTT

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