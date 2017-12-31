「神奇男孩」爬上巨椅淡定滑手機 網驚：怎麼上去的？

「神奇男孩」爬上巨椅淡定滑手機 網驚：怎麼上去的？（圖／爆料公社）

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／綜合整理

台中宜家家居（IKEA）賣場前有著巨大椅子的裝置藝術，吸引無數民眾前往拍照，日前卻有網友發現一名白衣年輕男子趁無人之際爬上了巨椅，坐在上面孤單地滑手機，彷彿闖入巨人國一般，強烈對比讓路過網友看傻眼，狠酸：「爬到上面訊號有比較好嗎？」

一名網友在臉書《爆料公社》貼出照片，表示日前晚上經過台中南屯區向上路IKEA賣場，驚見一名身穿白色上衣的年輕男子正坐在門口擺設的裝置藝術「巨人紅椅」上，坐在椅子邊緣一派輕鬆地滑著手機，而底下則有幾名民眾圍繞著他，拿著手機仰頭拍照，疑似感到相當神奇。

照片曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少網友看呆紛紛驚呼「怎麼上去的？」、「還真的有人上去！」、「他只是想找個椅子坐」、「空氣比較新鮮吧？」、「大人國」、「卡位，跨年的啦！」。

至於到底是如何爬上巨椅，網友都十分好奇，對此原PO解釋，當時看見該名年輕男子從旁邊的燈柱爬到椅子上，但仍有網友質疑，燈柱與椅子還有一段距離，能順利跳過去可說是「好身手」，讓網友們感到相當神奇，「國軍人才招募中心找他很久了」、「他應該是不知道怎麼下來，在上面求支援」、「想知道怎麼下來+1」。

白衣年輕男子趁無人之際爬上了巨椅，坐在上面孤單地滑手機，彷彿闖入巨人國一般，讓路過網友看傻眼。（圖／爆料公社） 白衣年輕男子趁無人之際爬上了巨椅，坐在上面孤單地滑手機，彷彿闖入巨人國一般，讓路過網友看傻眼。（圖／爆料公社）

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