2017年12月31日 15:49 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

一名男網友PO文表示，近日和女友以及女友爸媽一起吃飯，談到結婚的事情時，對方提出要100萬的聘金，並且婚禮費用也由男方支出，對此他相當不滿的表示，「這樣像話嗎？我就故意拖延不娶，久了看我無動靜，然後就改成不用聘金，公證就好？」文章一出，引發網友熱議。

該名男網友在《mobile01》論壇發文表示，和女友爸媽吃飯，談論結婚事項時，女方爸媽開口要求100萬的聘金，且婚禮費用由男方支付。原PO為此感到不悅，「吃到最後有點鬧得不開心，整個森77，現在都民國幾年了，感覺很像是賣女兒的樣子，明明簡單公證就好了。」

女方爸媽要聘金100萬 他爆氣使出「拖延不娶」戰術。(圖片／黃世麒攝)

原PO心裡甚至盤算著「如果肥宅魯蛇我故意拖延不娶，會不會讓女方久了看我無動靜，然後就改成不用聘金，公證就好？」他認為這樣省下來的錢「可以拿去升級度蜜月以及一起吃好料」，於是他便詢問其他網友的看法。

對此，不少網友紛紛留言表示，「他們要聘金，你也可以一開始就來硬的，要求要有100萬等值的嫁妝」、「人家不一定非你不嫁...女方嫁過去本來就吃虧，你還真狠，拖人家時間想公證，放過人家吧」、「付不起就不要結婚吧，免得人家女兒以後跟著你受苦」、「也不是說要聘金就是賣啊，人家覺得就是要而已，你也可以反對啊，本來就是雙方有共識就好，不覺得對錯或誰吃虧」、「真的有意願結婚，就跟女友談論聘金存錢計畫，兩人願意一起付出這錢也能代表你們是願意共同打拼的。」