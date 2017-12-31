出身軍人世家！海軍MV獨舞正妹曝光 真實身分被起底

出身軍人世家！海軍MV獨舞正妹曝光 真實身分被起底（圖/翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導

海軍司令部昨（30日）在臉書發布《勇敢追夢2018》音樂短片，由海軍官兵自行編詞譜曲，作為跨年文宣影片。不過許多網友卻對片中開場的獨舞女子感到驚艷，如今她的身分遭到起底，才華洋溢的她出身軍人世家，祖父是空軍，父親是陸軍，而她則是陸戰隊82年次的正妹輔導長張泰晴，達成家中陸、海、空皆有的成就。

勇敢追夢2018（影片取自FB/中華民國海軍）

2015年畢業於國防大學政戰學院藝術系的她，隨後就到海軍陸戰隊擔任輔導長一職，此次擔綱籌劃海軍年度的《勇敢追夢2018》影片，除了自行編詞譜曲之外，也參與MV拍攝，只見她隻身在燈塔及碼頭邊，頂著風強寒冷，僅穿著一件薄衫獨舞卻不以為苦，她說她跳得很開心，舞蹈就像是她的生命。

海軍陸戰隊大行軍 正妹成嬌點 國防大學政戰學院影劇系畢業的張泰晴，因爺爺與爸爸分別為陸軍與空軍，自高中就發願參加海軍，達成家中陸、海、空皆有的成就。（周綾昀攝）

事實上，有著亮麗外型的張泰晴，早在2015年3月就曾因環島航訓成為敦睦支隊的人氣王，2016年參與海軍陸戰隊66及99旅的「250公里大行軍」再次成為焦點。如今她以柔美舞姿攫取眾人目光，並由陸戰九九旅黃齊偉一兵擔任演唱，搭配演訓畫面，剛柔並濟，大獲好評。

海陸戰隊長距行軍 影劇系正妹也全副武裝在列 海軍陸戰隊步3營步7連中尉輔導長張泰晴，與連上男兵一樣背上近25公斤的裝備與槍枝行軍，成為隊伍中的「嬌」點。（周綾昀攝）
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