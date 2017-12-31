無時無刻要「自拍」？ 心理學研究證實：你真的病了

無時無刻要「自拍」？ 心理學研究證實：你真的病了。(示意圖/達志影像。Shutterstock)

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手機的普及掀起「自拍」風潮，更養成了民眾何時何地都要來張自拍照，無論吃飯、搭車甚至走路也要自拍，近日就有國際期刊的心理學研究指出，太愛自拍的動作，恐怕是一種病因。有趣的是，該研究也為「自拍成癮」的行為，定了一個醫學病名「selfitis(自拍病)」。

這項研究來自英國和印度兩名學者，共同發表於國際醫學期刊《國際心理健康與成癮現象期刊》（International Journal of Mental Health and Addiction）。透過期刊內容，他們將「自拍病」分類，像是「重度自拍成癮(acute selfitis）」、「慢性自拍成癮(chronic selfitis）」及「邊緣性自拍成癮（borderline selfitis）」，並列出各種可能讓使用者愛上自拍的原因。

其中，文中還指出，原因可能是希望用一系列自拍照在社群網站上獲得更多注目、可以紓解壓力、增加自信，甚至覺得自拍可以獲得同儕的認同等。透過225位受測者得知，對自我認同有極高需求的16至20歲青少年，是自拍頻率最高的族群；而男性愛自拍的比例竟高於女性，顛覆一般人的想像。另外，研究還指出，欠缺自信且同時想追求某種團體參與感的人來說，恐怕是最沉迷於自拍之中。

文章來源：International Journal of Mental Health and Addiction

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