鼻酸！阿公火窟捨身救金孫 維持「高舉」姿勢燒成焦屍

鼻酸！阿公火窟捨身救金孫 維持「高舉」姿勢燒成焦屍（圖／翻攝湖南經視）

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中國大陸湖南省岳陽市一間公寓27日清晨發生火警，釀成3死1悲劇，其中住在2樓的阿公眼見火勢越燒越大，奮不顧身抱起7歲大愛孫到窗邊，而他則維持著「高舉」的姿勢保護愛孫到最後，直到警消到場發現阿公焦屍仍保持著救人姿勢，感到相當鼻酸。

根據陸媒報導，起火點位於1樓的水果店，疑似店內的電器設備故障引起大火，經營水果店的劉姓女子在第一時間發現火警後立即逃生，但住在水果店2樓的劉女一家人，包含父母及2名孫子卻因窗戶加裝防盜窗逃生不及，活活被困住火場。劉女見狀後急忙報警，連同鄰居一同灑水滅火，但火勢卻越來越大，嚇得她當場淚崩。

眼見整間房子都快被燒個精光，阿公用盡最後力氣，抱著7歲大的孫子往上放在窗台，擔心孫子的安危，全程用雙手維持「高舉」姿勢，不顧火在身上蔓延，最終被燒成了焦屍。當警消到場將火撲滅後，一進屋就發現阿公、阿嬤和2歲的孫子早已成為焦屍，僅留下窗台上7歲大孫子還有生命跡象，而阿公直到最後一刻仍維持高舉大孫子的救人姿勢，讓人看了相當難過。

7歲男童如今被送往醫院急救，全身有10％面積皮膚被嚴重燒傷，雖然無生命危險，但高燒不退呈現昏迷狀態。而住在湖南長沙工作的劉女丈夫得知此事後，立即返回岳陽家中，眼見家人命喪火海，當場放聲痛哭。

阿公臨死前仍維持著「高舉」的姿勢保護愛孫，讓不少警消看了感到鼻酸。（圖／翻攝秒拍） 阿公臨死前仍維持著「高舉」的姿勢保護愛孫，讓不少警消看了感到鼻酸。（圖／翻攝秒拍）

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