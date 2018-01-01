家裡的破毛毯竟價值連城 窮夫妻變身千萬富翁

2018年01月01日 08:52 陳慶餘

看電視才發現家裡那塊破毛毯竟然價值連城！美國加州一名因為多年前的意外失去一隻腳，只能靠每個月200美元（約6000元新台幣）殘障津貼過活的男子，偶然發現自己奶奶留在衣櫃內的破毛毯很有可能是塊寶，他抱著死馬當活馬醫的心態把毛毯拿去鑑定，沒想到這塊不起眼的破毛毯竟然價值150萬美元（約4500萬新台幣），讓他與老婆搖身一變成為千萬富翁。

綜合外媒報導，本來是名木匠的克澤（Loren Krytzer）在2007年因為一場車禍失去了一隻腳，只能靠著每個月200美元的救濟金過活。不過在某天，他在一個老牌的電視鑑定節目《Antiques Roadshow》上看到了一條毛毯與他的祖母遺留下來的毛毯十分相似，原來這條看似不起眼的破毛毯，是一條罕見納瓦荷（Navajo，美國西南部一支原住民族群）族毛毯。

克澤在老牌鑑定節目上看到一條毛毯與自己祖母遺留的很相似（翻攝cnbc.com）

克澤隨後將毛毯拿去鑑定，這時他才發現，原來這條納瓦荷毛毯不是普通的毛毯，而是有200年歷史的珍寶，最後更以150萬美金的天價賣出，讓克澤與老婆從本來需要靠救濟金過活的貧戶搖身一變成為千萬富翁，而他們也用這筆錢買了兩間新房以及新車。

不過變成千萬富翁對克澤來說也造成了不小困擾，不少在他困難時沒有伸出援手的家族成員，都在這時出現要求分一杯羹。克澤坦言，雖然這筆財富為自己的生活帶來很大的改善，但加州抽的稅實在太重了，加上那些不知道從哪裡冒出來的親戚，真的讓他很困擾。