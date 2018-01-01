台灣跨年卡司越來越弱 網友2點神解析被推爆

2018年01月01日 09:37 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

近年來台灣跨年晚會卡司陣容越來越小咖，甚至不少A咖級歌手都飛到大陸掏金，讓不少民眾感嘆跨年場「一年不如一年」，甚至有人認為以後跨年沒人要跨了，對此現象，有網友分析2大主因，道破台灣跨年卡司為何「每況愈下」的悲慘現況。

一名網友在《Wetalk》論壇發文感嘆，台灣演藝圈最強盛時期，不論是偶像養成、節目製作，都是國外仿效對象，「更不用說什麼跨年了，從南到北一字排開更是天王天后各占據一方」不過曾幾何時，這些榮景已經不復見了，他認為除了「錢」是一大問題之外，更嚴重的是「台灣真的沒有新的大咖出現」。

他提到，「當初台灣所謂的天王天后，一個一個都飄洋過海去對岸賺人民幣，真的是大賺一筆，說真的有這樣的機會誰不想要去啊？跨年這種賺錢的機會，可是唱一次就少一次的，當然要趁自己還有辦法大撈一筆的時候快撈，這才是正確的啊！」

最後他也強調，台灣最嚴重的問題是真的沒有新的大咖出現了，「那些所謂紅的都是上個世代出現的，什麼蔡依林羅志祥周杰倫，其實都是上一個世代的了，而留在台灣的呢？陳昇五月天有自己的演唱會，再來攤開那些跨年演唱會的嘉賓LIST，除了韓國的潔西卡和RAIN以外，到底有什麼人能夠撐住那麼大的場面？」追根究柢，他認為這才是最悲哀的一件事。