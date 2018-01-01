稱護照印錯用貼紙蓋住是「大錯中的小對」 民進黨立委挨批講幹話

2018年01月01日 10:09 陳慶餘

外交部昨（31）日緊急宣布，55萬本印錯的新版護照內頁再經過協調後，將會用貼紙覆蓋來取代重印，因此不用再花2.2億的公帑，以貼紙一張成本30元計算，大約只要花1650萬。對於外交部的作法，民進黨立委王定宇表示這是「大錯中的小對」，不過此說法網友仍不領情，紛紛留言表示「沒事兒，還有小對」、「螺絲鬆成這樣還護航得下去…幹話之王」。

新版護照內頁誤植美國機場引發軒然大波，55萬本印錯的護照要花上億的公帑來補救更是引發不少民眾不滿。外交部趕在2017年的最後一天祭出補救措施，表示再經過與中央印製廠協商後，決定「不重印了」，要改用一張成本30元的貼紙來蓋住印錯的頁面。

對於外交部的補救辦法，根據《蘋果日報》報導，國民黨立委王惠美就批評，外交部之前曾說護照不能貼台灣國的貼紙，結果現在自己卻帶頭花1600多萬貼貼紙，顯然根本不把國庫的錢當錢，「不如把那頁撕掉算了」，而曾稱一個小兵就能打爆一台坦克的民進黨立委王定宇則表示，若按照原本的做法要花2億，他給予這種省下許多成本的做法肯定，是「大錯中的小對」。

不過此番說法不少網友仍相當不領情，認為王定宇根本就是在講幹話，紛紛留言表示「台灣國貼紙：罪該萬死」、「錯就錯，還小對…」、「大爛黨中的小黴菌」、「對自己人真仁慈，如果是KMT時代就罵個7天7夜」、「請幾個校稿的人是要花多少錢？愛省小錢浪費公帑」、「好險今天印成美國的，如果印成大陸的，200億都花下去」、「螺絲鬆成這樣還護航得下去…幹話之王」、「顏色對了，做什麼都對」、「沒事兒，還有小對」。

民進黨立委王定宇（資料照，劉宗龍攝）