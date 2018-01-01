「360度火燒車大迴旋」 日本這款跨年煙火有夠狂

2018年01月01日 10:57 陳慶餘

最後一場跨年煙火秀果然豁出去了！日本福岡已營業27年的太空主題樂園《Space World》（太空世界）日前宣布將會在2017年的最後一天吹熄燈號，讓不少粉絲都相當不捨，不過也許因為是最後一次舉辦跨年的煙火秀，太空世界在今年竟然推出了一款超誇張的「360度火燒雲霄飛車」的煙火秀，讓不少看到的人都直呼實在是「有夠狂！」

在2017年的最後一天，同時也是太空世界的最後一場煙火秀當中，園方在他們的招牌太空梭地標外頭施放煙火，而在煙火噴發的同時，一台冒著火的雲霄飛車突然從旁邊呼嘯而過，還沿著360度的軌道做出一個華麗的大迴旋，看得民眾驚呼連連。

相關片段被網友PO上網後引發熱議，不少網友紛紛留言表示「哇靠！是火燒車啊！」、「反正是最後一次了，最後如果來個大爆炸就太神了」、「最後一次的表演就是要幹場大的！」、「怎麼看著看著我就流淚了呢…」。