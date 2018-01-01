畢書盡為何能唱台北跨年壓軸？4大關鍵被推爆

2018年01月01日 12:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

迎接2018，台灣各地紛紛舉辦跨年晚會拚場，號稱今年最強卡司的「台北最High新年城2018跨年晚會」則由周湯豪開場，並找來南韓天王Rain、和新人團體IN2IT帶來精彩演出，不過卻有鄉民質疑「畢書盡真的有紅到可以當壓軸演唱了嗎？」PO文一出引起熱議，對此有網友總結出4大關鍵。

畢書盡（Bii）昨晚分別在高雄及台北陪民眾倒數跨年，出道7年的他第3次參與台北市政府跨年，今年負責跨年倒數後壓軸演唱的Bii，一連在台上演唱10首歌曲，50分鐘的唱跳演出讓現場氣氛high到最高點！但就有PTT鄉民在八卦板質疑「畢書盡真的有紅到可以當壓軸了嗎？還是我與社會脫節了？」

對此，有不少聽過畢書盡現場演唱的網友紛紛跳出來力挺，直言本來對他的印象就只是人長得帥，但是聽過他唱LIVE後就完全改觀了，「尤其現場比電視更強」、「他屌打所有歌手了 我覺得」、「聽他唱《我的未來不是夢》就知道實力很不錯了」；也有網友歸納出他能擔綱壓軸演出的4大關鍵，分別是：長得帥、有當兵、唱功強、會創作，還有網友表示，「之前以為他是臭花瓶，結果來校園唱現場整個為之驚艷！真的很好聽、很實力，瞬間變粉絲啊～」、「我男的覺得可以」