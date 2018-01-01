給多少錢隨意！無人咖啡館開12年沒倒 網嘆：在台灣幾天就關店

2018年01月01日 14:41 邱柏玟

日前有一個臉書粉專《一条YIT》介紹一間特別的咖啡館，沒有員工服務，要客人自行煮水泡咖啡，連要付多少錢也全憑客人心意。(影片/ 取自臉書《一条YIT》)

不久前屏東待用麵店被吃垮，讓民眾對這類商店能否在台灣生存感到好奇。近日有網友分享了一間位在韓國濟州島的咖啡館，最特別的是，它是一間「無人咖啡館」，客人得自行泡咖啡、洗餐具，而一杯咖啡需要多少錢則全憑自己心意；而這間店已經開了12年，令許多台灣網友感嘆「在台灣隔天被搬光」。

日前臉書粉絲專頁《一条YIT》分享了一段影片，介紹一間位於韓國濟州島的咖啡館「五月的花」，它不像一般咖啡館主打夢幻、復古或女僕風，它是一間24小時不關門，店內也沒有員工或店長服務客人，想喝咖啡的客人得自己煮水、泡咖啡及洗餐具。

「五月的花」的主人李炳形受訪時提到，會開設這間店是因為自己曾在旅行途中，想喝一杯咖啡身上卻剛好沒帶錢，所以讓他決定開一間無人咖啡館，客人想給多少錢全憑自己的心意；李炳形知道還是有不少客人不付錢，但他不以為意地說，「萬一他這次是真的沒錢，想下次再來付呢？」因為他正面的想法，咖啡館開業至今已經有12年了。

咖啡館這種特別的經營方式竟然能維持12年，讓許多台灣網友感到訝異，紛紛留下自己的看法，「暖心的咖啡」、「施比受有福」、「真是個暖心的地方」；有些人則感嘆地說，「在台灣會倒店」、「咖啡在台灣開會被我們喝光，拿光」、「幸好不在台灣，不然會倒，東西被搬光」。

咖啡館的主人李炳形對於不付錢的客人也抱持正面看法，覺得對方說不定下次來就會付錢了。(圖/ 翻攝自影片)