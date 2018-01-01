他脫下超商制服驚見「肚兜襯衫」 讓其他店員爭相團購

2018年01月01日 16:13 邱柏玟

網友看到制服下的白襯衫居然是一件「肚兜」，讓他直呼前室友超有創意。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

進入職場，有些工作會有規定的制服，但有些行業則是有特定的衣服風格，好比說一些從事服務業的人會穿襯衫打領帶服務客人。近日有網友提到自己在超商打工的朋友，表面上穿得衣冠整齊，但制服底下居然是一件「肚兜」式襯衫，讓其他網友忍不住大笑並爭相喊「我也要一件」。

一名網友日前在《Dcard》分享自己看到的有趣經驗，提到自己最近因為生活窮困，所以會到超商找前室友拿一些過期品充飢，有一天他照樣去超商找朋友，朋友就趁沒客人時將制服解開，沒想到他看到對方制服裡面的襯衫差點笑倒，「這個是肚兜、肚兜、肚兜！！！我看了直接傻眼，他真的是一個很有創意的人」；原來他的朋友制服下並不是真的白襯衫，而是一件假衣領式白襯衫。

全家便利商店有些店家會嚴格規定，店員制服內必須穿著「白襯衫」，沒想到該網友的前室友因為穿著襯衫工作可能不方便，竟然就想出這種創意滿點的方式，讓許多網友忍不住留言誇讚，「這太猛」、「廢到笑」、「這個我也有欸，今天才剛穿出門」；有些從事服務業的網友則紛紛表示想團購，「店長團購！立馬傳給店長」、「我也要一件」、「來喔團購，服務業站出來」。