他脫下超商制服驚見「肚兜襯衫」 讓其他店員爭相團購

網友提到前室友在超商打工，外表看起來衣冠整齊，但脫下制服卻讓他超傻眼。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

友善列印
網友看到制服下的白襯衫居然是一件「肚兜」，讓他直呼前室友超有創意。 網友看到制服下的白襯衫居然是一件「肚兜」，讓他直呼前室友超有創意。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

進入職場，有些工作會有規定的制服，但有些行業則是有特定的衣服風格，好比說一些從事服務業的人會穿襯衫打領帶服務客人。近日有網友提到自己在超商打工的朋友，表面上穿得衣冠整齊，但制服底下居然是一件「肚兜」式襯衫，讓其他網友忍不住大笑並爭相喊「我也要一件」。

一名網友日前在《Dcard》分享自己看到的有趣經驗，提到自己最近因為生活窮困，所以會到超商找前室友拿一些過期品充飢，有一天他照樣去超商找朋友，朋友就趁沒客人時將制服解開，沒想到他看到對方制服裡面的襯衫差點笑倒，「這個是肚兜、肚兜、肚兜！！！我看了直接傻眼，他真的是一個很有創意的人」；原來他的朋友制服下並不是真的白襯衫，而是一件假衣領式白襯衫。

全家便利商店有些店家會嚴格規定，店員制服內必須穿著「白襯衫」，沒想到該網友的前室友因為穿著襯衫工作可能不方便，竟然就想出這種創意滿點的方式，讓許多網友忍不住留言誇讚，「這太猛」、「廢到笑」、「這個我也有欸，今天才剛穿出門」；有些從事服務業的網友則紛紛表示想團購，「店長團購！立馬傳給店長」、「我也要一件」、「來喔團購，服務業站出來」。

有些也是從事服務業的網友也都覺得他朋友很有創意，引起不少人想要團購。 有些也是從事服務業的網友也都覺得他朋友很有創意，引起不少人想要團購。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

文章來源：Dcard

台灣跨年卡司越來越弱 網友2... 墾丁大街驚見屁孩亂射沖天炮 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。