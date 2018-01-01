奇葩女拒酒測當場站著尿 警看傻：不是嚇到閃尿

一名女駕駛拒絕酒測，居然當眾站著尿尿，嚇壞交警。(圖/ 翻攝自微博@深圳交警)

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警方對於女子的行為相當不解，也回應網友疑問，表示該女不是嚇到閃尿，而是自行故意站著尿尿的。 警方對於女子的行為相當不解，也回應網友疑問，表示該女不是嚇到閃尿，而是自行故意站著尿尿的。(圖/ 翻攝自微博@深圳交警)

世界各地的民眾都在迎接新年，有許多人更會出門狂歡，因此屢傳酒駕的情形。大陸深圳出現一名奇葩女駕駛，拒絕酒測竟放大絕招，在路邊當著眾人直接站著尿尿，女子誇張刑警讓交警看傻眼，無奈表示「不就是酒駕嗎？為什麼要這樣？」

今日稍早深圳交警微博分享一張照片，是一名女子雙手環抱胸前站在警車旁，看到她所站之處滿地尿液，原來是這名女子疑似酒駕卻不肯接受酒測，也不願意接受警方抽血，讓交警尷尬地說「不就是酒駕嗎？為什麼要這樣？」；該奇葩女的行徑引起熱議，有人甚至猜測她是不是嚇到閃尿，但警方對此回應「尿不是嚇出來的，是她站著自己拉的」。

女駕駛拒酒測的招數馬上成為網友討論話題，有不少人對於女子的行為感到不解，「沒仔細看，以為她要打架，後來再仔細一看，我還是不看了」、「喝多都這樣的，一副殺無敵」、「酒駕，害人害己」、「僥倖心理會害死人的」；但也有部分網友認為警方公布女子的做法不太好，「你今天對人這樣，明天就有人仿效你」、「違法就該處理，但是這種曝光方式有些不妥，人家就地尿尿也要曝光？」

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

文章來源：微博@深圳交警

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