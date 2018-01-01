謝金燕對嘴拿5百萬掀論戰 網友自嘲：一小時抵鄉民十年

2018年01月01日 18:21 邱柏玟

有網友質疑謝金燕對嘴就能拿5百萬一事，掀起論戰。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

睽違2年再度登上跨年舞台的「姐姐」謝金燕，大家除了注意她被認為「更進化」的臉蛋外，跨年表演對嘴一事更掀起論戰。有網友分享自己的看法，認為謝金燕的新歌跟口罩有關，就整場戴口罩不唱歌，「放CD就有500萬」；儘管謝金燕事後大方承認對嘴，但仍讓部分網友覺得自己竟「特地去聽CD」。

今(1)日中午有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，標題毫不避諱地問「對嘴拿500萬是什麼感覺」，並提出自己的想法，「出一首歌歌名有關口罩，然後整場帶(戴)著口罩不用唱歌，全場觀眾一起聽CD，跳舞也不太認真，隨便走走跳跳就好」，更對於謝金燕事後大方坦承對嘴的態度，不解地說「好像對嘴天經地義」。

網友一席話馬上掀起論戰，有部分人贊同他的看法，「對嘴就算了，還被抓到，由此可見華人素質」、「真的超白癡，所以我從來不看演唱會」、「根本浪費錢請藝人」；但有大票網友認為是謝金燕有本事才能這樣，「有本事你去賺啊」、「你也要有本事找來這麼多觀眾」、「謝金燕對嘴有五百萬，我唱現場可能路人連1元都不丟給我」，有人更自嘲「一小時抵鄉民10年」，讓許多人心有戚戚焉。