跨年晚會真假唱讓人「霧煞煞」 專業網友神解惑

張信哲和張碧晨合唱時走音，反倒是讓網友誇讚他們並非假唱。(圖/ 翻攝自微博)

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／綜合報導
跨年有許多藝人上台表演，但受到討論的不是他們唱得多好，而是有不少人被質疑假唱，引起熱搜。 跨年有許多藝人上台表演，但受到討論的不是他們唱得多好，而是有不少人被質疑假唱，引起熱搜。(圖/ 翻攝自微博)

每到年末許多民眾最期待的就是跨年晚會，能夠看到當紅藝人在舞台上賣力演出，勁歌熱舞。但今年無論是台灣或大陸都傳出對嘴或假唱的情形，甚至造成網路熱搜討論話題，有專業網友則從中整理出兩大結論，「不是歌手出上卻上台唱歌，一定是假唱」、「唱歌若有出差錯，反倒是證明確實為『真唱』」。

有別於謝金燕大方承認自己在跨年演出對嘴一事，大多數青春偶像或藝人怎麼可能好意思坦承「假唱」，而大陸各家知名電視台都會重金請來發燒藝人演出，但今年備受討論的不是陣容多華麗，微博熱搜榜被許多藝人假唱洗版，像是「關曉彤假唱」、「王俊凱假唱」、「鄧倫假唱」、「胡一天假唱」等。

因為這些藝人普遍並非歌手出身，大多數是以知名電視劇或綜藝節目爆紅的藝人，如胡一天是因為《致我們單純的小美好》獲得關注，而鄧倫則是在綜藝節目《爸爸去哪兒》第五季當實習爸爸，贏得觀眾傾心，因此他們在台上演唱更令人訝異，有人質疑演唱時沒有呼吸聲，完全是對嘴演出。有網友點出這種非歌手卻上台演唱，「一定是假唱」，但若是本人是先錄好的歌聲，那就不能說他們是假唱，這樣粉絲也較能接受。

而網友更提出如何分辨是真唱的方式，提到像是情歌王子張信哲和張碧晨合唱時，開口就走音、忘詞，或是李易峰唱Rap及情歌時破音，這些演出「失常」反倒是成為真唱的鐵證。儘管唱歌時忘詞或是走音，但粉絲們卻認為相較於一堆當紅藝人「假唱」，忍不住稱讚這些演出失常的藝人，「真唱有誠意多了」。

鄧倫上台高歌卻被網友認為是假唱。(影片/ 取自YouTube)

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