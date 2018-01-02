拿環保杯「一律沒折」！茶飲店公告犯眾怒 總店這樣說

2018年01月02日 08:05 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

擴大限塑政策元旦正式上路，除了原先的大賣場、超商不給免費塑膠袋外，今年範圍延伸至茶飲店及藥妝店，民眾買飲料得自備環保杯，不過近日台南市一家茶飲連鎖店卻貼出一張公告，強調「拿別家茶飲店環保杯」不能享有折扣，引起眾怒，直呼：「難道非得每一家買一個環保杯嗎？」

為了響應環保，不少茶飲店鼓勵消費者自備環保杯來店購買飲料，並祭出折扣優惠，但近日卻有網友在《批踢踢實業坊》發文，表示日前至一間茶飲店消費，在店內驚見一張不合理公告，明文規定「凡來店拿大苑子、圓石環保杯一律沒有折扣，敬請見諒」。

茶飲店短短19字公告，在網路上曝光後，掀起網友熱烈討論，不少網友紛紛痛斥「真是小心眼」、「所以是要各家環保杯都買一輪嗎？已經失去環保的良善本意了吧」、「這店家根本無心做環保」、「為什麼他要針對這兩家？」

圓石及大苑子環保杯口如圖。(圖/翻攝圓石禪飲臉書/大苑子DaYungs.tea臉書)

但也有苦主跳出來替店家說話，「他只是說沒有折扣而已，不是說不能拿吧」、「沒有折扣，就不能環保嗎？」、「沒折扣就沒折扣阿，難道大家是為了折扣才做環保，而不是為了環保而做環保？」，另外還有網友解釋原因，「圓石跟大苑子都不是一般環保杯那種大開口」、「圓石的杯子讓很多飲料店店員生不如死，冰塊要一顆一顆放」，容易造成「找麻煩」情形。

綜合媒體報導，台南總店對此澄清，該張公告並非總店發放出去，可能是加盟主自己決定的，不是全台連鎖分店都是如此，追查後將要求撤下。環保署表示，違反規定者將先開勸導單，第2次再犯則將依廢棄物清理法開罰，處1200至6000元以下罰鍰，屆期仍未完成改善者 ，將按日連續處罰。