賓士屁孩不爽超車被叭 竟伸出手槍「碰」一聲

2018年01月02日 09:47 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

這社會怎麼了？新北市一名車主昨(1)日行經新店快速道路時，遭後方一輛白色賓士車突然加速橫跨槽化線超車，忍不住按了聲喇叭，沒想到對方竟直接在匝道上停車並開門「對空鳴槍」，甚至還下車叫囂。事後車主持行車紀錄器報案，但警方卻說影片沒錄到聲音，僅能以「妨礙自由」名義送辦，並要求車主不準將影片po網，讓他氣得大罵：「警察想省事不是這樣的吧？」

新北市忻姓男子1日上午10點駕車行經新店區中安大橋往北市方向，當時車輛較多，大家紛紛排隊準備上匝道，但後方一輛白色賓士車卻突然加速橫跨槽化線從右側切進車道，嚇得車主按了聲喇叭示警，沒想到卻因此惹怒對方。

白色賓士車在匝道處試圖超車。（圖／翻攝自《MOBILE01》）

從影片可見，賓士車直接在匝道上停車，駕駛先是拿著手槍對著後方忻男車輛，接著與副駕乘客開門朝忻男駕駛車輛走來敲窗嗆聲「叭三小」，接著車內另一名男子拿著手槍伸出車外「碰」了一聲對空擊發示威，隨後兩人返回車輛後逃離現場。

忻男嚇到趕緊報警，並在網路論壇《MOBILE01》上公佈行車紀錄器影片，「警察說不能將這影片放到網路上，但我嚴重懷疑是否被吃案？」，表示警察以沒有聲音為由說不能認定那是真槍，以「疑似槍枝之物品」寫在筆錄裡，怒轟「只能告『妨礙自由』這麼單單一條罪，警察想省事不是這樣的吧？」

駕駛與副駕乘客開門朝忻男駕駛車輛走向忻男車輛，敲窗嗆聲「叭三小」。（圖／翻攝《MOBILE01》）

影片引起網友熱議，紛紛痛斥「小屁孩想紅...我們就讓他們紅到全台灣都知道！」、「車牌那麼明顯又開槍？開槍的不是豬頭就是車牌造假...」、「都看到彈殼噴出車頂了」、「話說現在的小朋友車子都開這麼高檔不知道怎麼賺錢的？」

警方根據車號查出白色賓士為租賃車，已聯繫上車行並取得租車人身分，目前已通知租車人張姓男子到案說明，車上另2人警方也在進一步查緝中。

而忻男深夜在貼文處補充寫下感謝警方，並希望網友不要再罵警方，「目前在派出所，事情也有很滿意的進展，剩餘部分不便多說會洩漏警察辦案機密...警察真的很積極在處理這案件。」