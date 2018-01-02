民眾控4樣飯菜要價530元太貴 店家無奈：蛤蜊很大顆欸

2018年01月02日 10:25 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

物價飛漲，錢真的不夠用！新北市一名江先生日前帶著一家大小共7個人到南投遊玩，期間在名間某餐廳點了4樣飯菜，不料結帳時卻發現金額竟高達530元，讓他氣得PO網抱怨實在太貴了！對此，餐廳業者受訪時委屈喊冤「(這價位)應該還好吧！我們算公道價，還有營業登記證。」

江先生在臉書《爆廢公社》發文表示，當時點了一份70元炒麵、一碗180元蛤蜊湯、還炒了一盤160元的川七，以及4碗雞肉飯120元，總價530元的菜單讓他驚呼「阿娘喂…」並上傳當天菜色和無標價的菜單，暗指餐廳亂喊價。

原PO上傳當天菜色和無標價的菜單，暗指餐廳亂喊價。（圖/翻攝自《爆廢公社》）

不過被爆料業者卻拿出標有手寫價格的菜單解釋，兩份炒麵120元、一盤川七160元、一份蛤蜊湯150元，外加4碗雞肉飯120元，江先生共計消費540元，當天因為太忙沒算清楚，還少收10元。業者喊冤說道「如果顧客問怎麼沒標價，我們就會給他看，如果可以你就吃，無法接受就不要。」也有餐廳員工端出50元大小的「超大顆」蛤蜊，無奈表示希望顧客對於價格有疑惑時要當場反映，不要回家PO文，讓他們有苦難言。此外，店家亦表示會重新印製菜單價格，避免消費糾紛。

不少網友認為店家價格還算合理，留言力挺「除了蛤蜊湯偏貴其它都很正常」、「今年蛤蜊真的非常貴，一斤百元起跳」、「價格都合理吧！川七又不是地瓜葉，蛤蜊最近也很貴，火鍋店都不放了，雞肉飯更是便宜，炒麵還比泡麵便宜，苦主是店家吧！」；不過也有人認為「$530 好難入口」、「沒有標價錢的東西你敢直接點也是勇者」