手術刀開一半醫生要求加價 患者無助躺手術台等轉帳

手術示意圖（達志影像）

友善列印
／綜合報導

頭洗到一半沒水就覺得進退兩難了，更何況是手術開到一半沒錢的情況更是讓人無助！大陸雲南文山壯族苗族自治州（簡稱文山州）的一名王姓男子指控，他在當地文山東方醫院進行手術時，不料開刀到一半醫生突然停下來要求「加價」才能繼續手術，他只能乖乖躺在手術台上轉帳，無奈帳戶餘額不足，院方還先讓他簽下協議書才完成療程。事後王男提出投訴，事件才曝光，經過當地政府調解後，雙方已進行和解。

根據陸媒報導，王男指控他先前在文山東方醫院進行諮詢時，光是術前檢查、抽血化驗費，以及手術費用共計約2300元人民幣（約新台幣1萬500元），沒想到之後手術進行到一半時，醫生竟突然停止動作，並表示「手術需要進行修復」，還要他再支付1.8萬元人民幣，前後費用共計支付2萬300元人民幣（約新台幣9.2萬元）。

為了完成療程，躺在手術台上的王男猶如待宰羔羊，只能慌亂地先用微信APP轉帳4000元人民幣（約1萬8520元新台幣），並在護士拿出的協議書上簽字、蓋手印，手術才繼續進行。至於不足的欠款，院方在他結束療程後，還要求他寫下欠條才能離開醫院，醫生之後還告訴他，還需接受約一週的術後治療。王男回家後越想越氣憤，於是便向當地媒體提出投訴。

對此，院方坦承作法有瑕疵，未來會繼續改進，但強調手術費用並非強制，而是在手術過程中與王男談好的，「他做的手術原本就要價1.6萬人民幣（約7.3萬台幣），雖然昂貴卻是效果最好的，醫生也是在他同意後才進行手術的。」對此，王男反駁，當時他在手術台上很混亂，對價格也不知情。

最後雙方在當地政府機關的協調下達成和解，院方同意退回1萬元人民幣（約4.6萬台幣）的醫療費用，並承諾之後會免費替王男進行後續治療，同時接受停業整頓的處罰。

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