野狼騎士衝台灣四極 千里初遇小黑「不養不行！」

野狼騎士衝台灣四極 千里初遇小黑「不養不行！」（圖/翻攝自《爆廢公社》）

友善列印
／綜合報導

一名野狼騎士在2018年元旦衝完台灣「四極」，做為慶祝新年的大禮，沒想到才剛拍完照留念，就在海邊邊坡遇見了一隻流浪小黑狗，正當他心想要是小黑狗爬了上來就帶牠走，果不其然，1分鐘後牠真的爬了上來，讓他驚呼「不養不行！」於是便將狗狗「打包」載上車，一路奔馳回家。

野狼騎士衝台灣四極 千里初遇小黑「不養不行！」 野狼騎士在2018年元旦衝完台灣「四極」，做為慶祝新年的大禮。（圖/翻攝自《爆廢公社》）

野狼騎士昨（1日）在臉書《爆廢公社》PO文，透露元旦當天騎著125野狼檔車，成功挑戰台灣東南西北四個最極之地，分別是貢寮三貂角、屏東鵝鑾鼻、台南國聖燈塔和新北石門富貴角，全程共一千多公里，並PO出機車照，想將喜悅分享給大家，興奮直呼「我的台灣四極，耶～」

騎士還特地站在原地等候小黑狗，拍了「第一次與你相遇」的影片。（影片取自Youtube/爆料公社）

沒想到，不久後騎士又發文表示，「我剛衝完台灣四極，就遇到這隻狗。」坦言在騎了865公里後，儘管後續還有260公里的車程，但當下他就決定要帶狗狗回家，「我跟自己說，牠爬上堤防，我就帶牠走。」甚至還特別站在原地等候，果然1分鐘後小黑狗邁著踉蹌的步伐在消波塊和石頭縫中不斷前進，最後總算爬了上來，讓他笑說「不養不行了！」

野狼騎士衝台灣四極 千里初遇小黑「不養不行！」 騎士隨手拿著超商塑膠袋，暫時將牠「打包」並安置在檔車後座。（圖/翻攝自《爆廢公社》）

對於這位不速之客，騎士隨手拿著超商塑膠袋，暫時將牠「打包」並安置在檔車後座，而狗狗彷彿有讀心術般，知道撿到了主人，未來要好命了，就這樣乖乖的跟著騎士回家。而騎士在跟老婆討論過後，決定要將狗狗取名為「烏錐」，事件曝光後引起網友熱議，紛紛留言驚呼「1000多公里的邂逅！」、「包成這樣好可愛」、「最可愛的伴手禮」

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