糗大了！日本節目海邊錄影 驚見台灣漂洋過海的垃圾

2018年01月02日 14:03 邱柏玟

從瓶蓋得知是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。(圖/ 翻攝自影片)

生活中能在馬路上看到「請勿隨地丟垃圾」的標語，但真的做到的有多少人？最近日本一個特別節目「無人島0円生活」，找知名藝人到荒島想辦法生存，而製作人友寄隆英想在海邊的垃圾中回收再利用，豈料看到幾瓶飲料，仔細看才知道是台灣的「悅氏」烏龍茶和「美粒果」果汁，推測都是從台灣漂洋過海到日本的。

日本朝日電視台日前播放年底特別節目「無人島0円生活」，節目中找來許多藝人到無人小島自食其力，引起熱烈討論。而有一段內容是製作人友寄隆英在退潮的海邊找回收物利用，在眾多垃圾中看到幾瓶殘留飲料的寶特瓶，他還說了「大概是韓國來的飲料」，但拿起飲料罐卻讓台灣人都傻眼，因為兩瓶飲料分別是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。

而依畫面推論這些「飲料」都是從台灣漂洋過海到日本，但最令人詫異的是，儘管飲料聞起來已經發臭，友寄隆英仍將烏龍茶及果汁喝下肚，還驚呼果汁居然有「果肉」；但節目中有特別標示「請勿模仿」，避免民眾學習。有網友對於在日本看到台灣垃圾覺得很誇張，更有人無奈表示「是誰往海裡亂丟垃圾」、「真的丟臉丟到國外了」。

從瓶蓋得知是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。(圖/ 翻攝自影片)