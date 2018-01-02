糗大了！日本節目海邊錄影 驚見台灣漂洋過海的垃圾

日本特別節目居然看到台灣漂洋過海到當地的垃圾，讓台灣網友覺得超丟臉。(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
從瓶蓋得知是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。 從瓶蓋得知是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。(圖/ 翻攝自影片)

生活中能在馬路上看到「請勿隨地丟垃圾」的標語，但真的做到的有多少人？最近日本一個特別節目「無人島0円生活」，找知名藝人到荒島想辦法生存，而製作人友寄隆英想在海邊的垃圾中回收再利用，豈料看到幾瓶飲料，仔細看才知道是台灣的「悅氏」烏龍茶和「美粒果」果汁，推測都是從台灣漂洋過海到日本的。

日本朝日電視台日前播放年底特別節目「無人島0円生活」，節目中找來許多藝人到無人小島自食其力，引起熱烈討論。而有一段內容是製作人友寄隆英在退潮的海邊找回收物利用，在眾多垃圾中看到幾瓶殘留飲料的寶特瓶，他還說了「大概是韓國來的飲料」，但拿起飲料罐卻讓台灣人都傻眼，因為兩瓶飲料分別是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。

而依畫面推論這些「飲料」都是從台灣漂洋過海到日本，但最令人詫異的是，儘管飲料聞起來已經發臭，友寄隆英仍將烏龍茶及果汁喝下肚，還驚呼果汁居然有「果肉」；但節目中有特別標示「請勿模仿」，避免民眾學習。有網友對於在日本看到台灣垃圾覺得很誇張，更有人無奈表示「是誰往海裡亂丟垃圾」、「真的丟臉丟到國外了」。

從瓶蓋得知是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。 從瓶蓋得知是「悅氏」烏龍茶及「美粒果」果汁。(圖/ 翻攝自影片)

最驚人的是，友寄隆英仍將兩瓶不知道過期多久，又在海上漂流過的飲料喝完。 最驚人的是，友寄隆英仍將兩瓶不知道過期多久，又在海上漂流過的飲料喝完。(圖/ 翻攝自影片)

奇葩女拒酒測當場站著尿 警看...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。