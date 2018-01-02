免費停車場卻被收100！她知真相爆氣 網：你不是第一個

2018年01月02日 14:31 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多景點都設有停車場，有些需收費有些則是免費，不過原本應該是公有停車場，卻被收了100元費用，心裡一定會很嘔氣。日前一名網友趁元旦連假至台南安平玩，期間在安平老街附近停車場停車時，卻遇到一名自稱是「管理員」的女子向她收費，豈料之後才得知該地是免費公有停車場，讓她氣得PO文要大家注意。

網友在《爆怨公社》表示，在安平樹屋附近、古堡街旁找到一個停車場，欲停車時，跑出一名女子指稱，該處停車一次收一百元，且不限時間，由於原PO不是本地人，因此並不清楚這停車場是否要收費，所以不疑有他的付錢了。

也有曾被騙的網友PO出照片指認(圖翻攝自/爆怨公社)

沒想到，晚上六點多去牽車時，有一對夫妻便問「你停這裡時你有付錢嗎？」，之後原PO才知道自己成了冤大頭，「五點多時他們原本也要停進來，後來那女的也說要收費，他們想了不對，這是公有免費的為什麼要付錢！那對夫妻才停外面，他們原本要報警，可是後來那女的就跑了！」

原PO提到，當時兩點多她停進去時，後面也排了一堆車，而謊稱管理員的女子不知道已經收了多少錢，「雖然一百不是很多，可是她收20台就兩千了！開開心心出門玩，走到腿快斷了還被騙一百...真衰小」。許多曾被騙的網友也跳出來表示「我今天也被騙…」、「我好像也被收過100塊～」、「有一段時間了，之前有一個男的也是在那邊要騙停車費，被打到哀哀叫...」。

還有人透露其他觀光景點的類似亂象「勝興車站路邊白線我也被收過」、「我在旗津也被騙一次」、「很多啦！還有私有停車場的人，會擋公有的叫你去停他們的」。更有網友提出建議「這應該報警！」、「這過年一定會再出來騙…大家特別留意」、「在地人建議，這種要假日去才遇的到。平日抓不到，他們會這樣也是要騙無知遊客，下禮拜六日看看，可以請警察他們多關注」。