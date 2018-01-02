對嘴又怎樣！謝金燕強壓群星 收視吸210萬人看

謝金燕在桃園唱跨年晚會開場。（年代）

友善列印
／綜合報導

「姐姐」謝金燕睽違2年再度登上跨年舞台，除了精緻臉蛋受到關注之外，首唱新歌《Turn口罩》對嘴表演，更是掀起論戰。不過數據會說話，電視台轉播跨年收視率今（2日）出爐，由民視轉播的「2018愛‧sharing高雄夢時代跨年派對」以平均收視2.41，奪下全台收視之冠，最高收視4.37則落在謝金燕「對嘴」演唱新歌《Turn口罩》，收視人口高達210萬人！

謝金燕性感俏皮露屁屁 跨年夜趕場高雄賺進千萬 謝金燕擔任高雄跨年壓軸。（圖／民視提供）

根據高雄市警局統計資料顯示，高雄夢時代現場超過76萬人次，不僅打破10年紀錄，現場參與人數更居全台之冠。「電音女神」謝金燕當晚11點穿上高叉性感服裝，氣勢磅礡登台，一連以《練舞功》、《跳起來》、《叉燒包》、《粉紅色腰帶》、《冬天裡的一把火》及《嗶嗶嗶》等組曲嗨翻現場，最後更帶來新歌《Turn口罩》將氣氛炒到最高點，長達32分18秒的精彩演出讓她穩住「跨年夜女王」的收視寶座，強壓群星。

謝金燕性感俏皮露屁屁 跨年夜趕場高雄賺進千萬 謝金燕祭出一連串組曲嗨翻高雄夢時代現場。（圖／民視提供）

針對對嘴風波，謝金燕經紀人球球受訪時表示，姐姐始終坦然接受各方意見，不會因此動怒「姐姐每次演出都是盡全力，展現出最大的誠意」；藝人曹西平也跳出來力挺謝金燕，直呼「對嘴又如何只要表演精彩最重要」。

跨年晚會真假唱讓人「霧煞煞」...

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