老公傳「醫院門口照」報備行蹤 妻大怒：你回來死定了

2018年01月02日 15:12 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

這下誤會大了！高雄一名男子日前至高雄長庚醫院回診，拍了一張「醫院門口照」向老婆報備行蹤，沒想到妻子卻因此暴怒，怒嗆「你回來死定了」，讓他很是不解！

一名男網友在臉書《爆廢公社》張貼一張相片，表示今天他到高雄長庚回診，期間老婆詢問他行蹤，於是順手拍了一張醫院大門口景象回傳給老婆，本以為老婆能夠會意，沒想到老婆竟勃然大怒，回傳一句：「你回來死定了！」

從照片可見，一名身穿黑色背心的工作人員正站在櫃檯前「代客泊車」，而櫃檯前方還寫著黑色大字「服務費一次30元，停車費半小時為15元。」

照片曝光後，讓不少網友紛紛笑翻，直呼「不是應該要拍醫院本身的門口嗎？」、「別欺負我沒去過酒店」、「你要補充，裡面有很多正妹，都穿護士服...」、「如果還活著記得PO文」、「老婆表示：你敢浪費30元你就屎定了」；但也有網友說「這是高雄長庚沒錯啊」、「這種費用在酒店不太可能」。

對此，該名男網友解釋，「因為每次我跟老婆都會在這裡集合，所以很自然就拍這裡，只是今天開始多了代客泊車，我老婆之看到這4個字就爆走了！」據了解，長庚林口醫院及高雄醫院都有提供代客泊車的服務，以利行動不便的民眾。