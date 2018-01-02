停車場大火1400輛車成廢鐵 兇手竟是一台車！

英國利物浦回聲體育場跨年夜本來有一場國際賽馬表演，但附近的立體停車場竟燃起熊熊大火，導致多達1400輛車燒成廢鐵。(圖/ 翻攝自《都市報》)

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／綜合報導
有目擊者表示，火勢嚴重時，幾乎每2秒就聽到一次爆炸聲。 有目擊者表示，火勢嚴重時，幾乎每2秒就聽到一次爆炸聲。(圖/ 翻攝自《都市報》)

出門開車最常遇到的問題就是該停在哪，但停在停車場真的安全嗎？英國利物浦「回聲體育場」(Echo Area)跨年夜的一場賽馬表演，附近的立體停車場卻燃起可怕的大火，一個下午的時間將1400輛車燒成廢鐵；據悉，這起事故並非人為縱火，而是一輛老舊休旅車引擎起火造成，但不幸中的大幸是沒有人員傷亡。

據《都市報》(Metro)報導，跨年夜當天回聲體育場有一場國際賽馬表演，吸引不少愛好者前往欣賞，但體育場外的立體停車場卻在下午燒起熊熊大火；7層樓高的立體停車場停了超過千輛台車，當時還有本來要表演的馬匹在停車場休息，不過，在事發前已移至體育場。不過，當日可怕的大火仍導致賽馬表演遭到取消，相關單位也趕緊設立臨時休息站，供汽車遭燒毀的民眾休憩。

有目擊者表示，這場大火是因為一輛老舊Land Rover休旅車的引擎起火，車子前端突然爆炸，馬上製造出大量濃煙，火勢更迅速蔓延；有另一名目擊者甚至驚呼，火勢最嚴重時，「幾乎每隔2秒就傳出爆炸聲」。而警方目前經過初步調查，證實是「一輛車起火導致其他車輛燃燒」，停車場內估計有多達1400輛車全部付之一炬。

警方估計有多達1400輛車付之一炬。 警方估計有多達1400輛車付之一炬。(圖/ 翻攝自《Sky News》)

文章來源：Metro

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