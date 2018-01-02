2018年01月02日 15:49 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人深受暴牙之苦，讓原本漂亮的臉蛋大大扣分。泰國一名21歲暴牙妹龐琅（ป่านรังศิญาภรณ์，音譯），因為擁有2顆超「凸出」的暴牙，且滿臉都是痘疤又未保養，造成她交不到任何朋友，直到接受整容真人秀《Let Me In Thailand》的安排進行手術，如今她美到讓同班4年的男同學都後悔。

「暴牙妹」說話漏風遭排擠 脫胎後模樣男同學超後悔(圖翻攝自/推特/Let Me In Thailand3)

龐琅原本的五官就相當不錯，但可惜的是，她卻擁有2顆超凸暴牙，導致她說話時容易漏風，嘴巴更難以完整閉合，因此讓她從小就沒什麼朋友，求學期間還遭人排擠。龐琅原先以為上了大學後，情況就會有所改善，但進了川登喜皇家大學（Suan Dusit Rajabhat University）後，她的交友狀況仍像以前一樣，甚至沒有男生願意多看她一眼，21年來都未曾交過男朋友。

龐琅的家境並不富裕，再加上父親因肝癌過世，讓她始終不敢透過整容改變自己。而求學期間，原本想靠打工貼補家用，沒想到卻因外貌遭老闆拒絕，讓她對於人生不抱希望，對於懷抱「模特兒」的夢想也不敢實現。直到偶然的機會下，參加整容真人秀《Let Me In Thailand》，她在海選當中被選中。

「暴牙妹」說話漏風遭排擠 脫胎後模樣男同學超後悔(圖翻攝自/推特/Let Me In Thailand3)

節目單位送她至南韓進行手術，矯正龐琅的暴牙，也改造她過於突出的下巴及顴骨，也替眼睛、鼻子做了些微調，讓她整個人脫胎換骨。恢復後龐琅回到泰國，返回校園後竟然沒有一個同學認出她，直到得知這名正妹是龐琅後，讓許多人大呼不可思議，甚至還有男同學後悔沒早點認識她。