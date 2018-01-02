女大生送電玩聖誕禮 一招「神反制」愛打遊戲男友

2018年01月02日 17:12 鄭玉如 /綜合報 /綜合報

許多男生對於電玩遊戲，有著抵抗不了的誘惑，經常有人因太常玩而忽略女友，成為情侶分手的導火線。而美國一名女大生卻反其道而行，送男友最想要的新遊戲，而兌換條件就是得簽下「收禮契約書」並依循條約，這一招不僅讓男友很開心，甚至讓兩人感情也不會因玩遊戲而撕破臉，吸引3.1萬名網友按讚。

美國女大生艾雪莉(Ashley Davisony)日前在聖誕節時，送男友他夢寐以求的XBOX遊戲「決勝時刻WWII」，不過在送遊戲同時，她還製做一張「收禮契約書」，男友簽名同意後才可獲得這款遊戲，且必須遵守契約上規定的事項，否則女方就有權收回遊戲。

艾雪莉自製的「收禮契約書」(圖翻攝自推特/@ashleydavison22)

契約書內容包括「遊戲進行中，我若打給你，必須暫停遊戲並專心與我說話；當我們計畫要外出時，不可進行下一場遊戲；當我在你家時，你必須獲得我的同意才可以玩遊戲，且要確保我有事情可以做；當我傳訊息給你時，你必須在11分鐘內回覆；不要顧著玩遊戲，也要適時關心我」。

而這張「收禮契約書」在網路上爆紅，吸引3.1萬名網友按讚，8萬次分享，許多網友紛紛表示「這招厲害，想玩卻又不能拒絕」、「這招我也要學起來」。不過，也有不少人認為這種方式不可行，簽名後不認帳也是非常有可能，雖然施行成效有多大無從得知，只不過願意花心思維護兩人感情，這才是這張契約書最重要的意義。