2018年01月02日 19:04 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸吉林省長春亞泰大街，近日發生一起法拉利自撞的交通事故，一輛價值約2400萬元的跑車自撞路燈，導致車頭全毀，幾乎變成「廢鐵」，但由於該輛法拉力還未掛牌，而且也尚未購買保險，對於保險公司是否要賠償一事，在網路上掀起話題。

根據《網易新聞》報導，該輛自撞的跑車是法拉利F12，屬前置引擎、後輪驅動的GT跑車，由於車頭損毀狀況相當嚴重，幾乎變成廢鐵，看在許多人眼裡滿是心疼。據了解，這台法拉利F12粗估要價530萬人民幣（約新台幣2400萬元），且開車者並非車主，而是車主的司機，而開車的經歷僅1年的時間。

未掛牌法拉利自撞！2400萬變廢鐵 保險賠不賠網吵翻(圖翻攝自/網易新聞)

由於駕駛法拉利的司機，對於車子的操作方式不甚了解，再加上車速過快，一不小心就撞上路燈，而該輛跑車新買不久，因此尚未購買保險也還未掛牌，網友便開始討論起該狀況，保險公司是否該賠償。有網友指出「即便是新車，購買保險以後是有車架號的，出險以後一樣可以保險賠償」、「上牌是需要保險單號的。買完保險以後到上牌是有一個空檔期，這個時間出險，保險公司也是認的」。

還有網友說出自身經歷「我的商業險好像是即時生效」、「當時保險公司告訴我，交車立即生效，但商業險要晚上12點，也就是第二天的0點才生效，我仔細看了保險合約也是0點起，所以生效前應該是不賠的」、「車交給你了，可以開出門的時候，保險已經生效了。沒有鐵牌，有臨時紙牌的呀！保險還得認」。