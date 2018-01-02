跨年夜女友拒狂歡陪加班 讓他感動承諾：不娶不是男人

跨年夜女友拒狂歡陪加班 讓他感動承諾：不娶不是男人(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

跨年夜不是每個人都能放假狂歡，有些人還得為了生活打拼加班工作，有一名男網友分享自己有一個貼心女友，連跨年夜都陪著他在大倉庫裡加班，讓他感動地喊話「不娶不是男人」；女友的暖心舉動獲得網友一片讚賞，上萬網友要原PO「好好珍惜」、「快娶回家」。

一名吳姓男網友昨(1)日在臉書社團《爆廢公社》炫耀自己女友的貼心舉動，「跨年夜卻依然陪我加班的女友..這種女友不娶，我就真的不是男人了」，並放上偷拍女友陪他在大倉庫裡加班的模樣，閃瞎上萬網友。眾人紛紛留言祝福原PO，恭喜他有一個願意跟他共患難的女友，「女友不怕吃苦人又正，要好好把握」、「快點綁定啊！不然等等被盜帳號」、「肯一起打拼的女生，真的要好好珍惜」。

原PO沒想到女友會獲得網友熱烈稱讚，告訴大家女友並非社團成員，所以看不到大家的美言，「不然也希望她能看到」；而對於大批網友鼓勵趕快求婚一事，他則表示，「小弟我也相當想馬上與她步入婚禮，但自己希望打拼買房以後再跟她求婚」，儘管現在無法將女友娶回家，他最後仍承諾「2018年以後的每個日子，我能更加的疼愛及守護她」，其他人對於他的一席話都十分感動，紛紛獻上祝福。

女友貼心的舉動讓原PO好想把她娶回家。 女友貼心的舉動讓原PO好想把她娶回家。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多網友看到原PO的一席話，都認為他真的遇到一個好女友，鼓勵他趕快把人家娶回家。 許多網友看到原PO的一席話，都認為他真的遇到一個好女友，鼓勵他趕快把人家娶回家。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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