患憂鬱症被當怪人！他「當1年YouTuber」發現驚人改變

2018年01月02日 21:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人因生活壓力，導致心裡生病而患了憂鬱症，想要治癒卻不容易。日前一名高中生在網路發文，表示自己生性內向、悲觀，對於生活也很迷惘，再加上曾遭同儕排擠，導致他從國中開始便患有憂鬱症，許多人開始把他當怪人看待，但嘗試做YouTuber後，他才在生活中找到重心，甚至戰勝憂鬱症，讓不少網友為之感動。

一名網友在PTT發文，表示身為高中生的他，因本身沒什麼特殊才能，而運動、考試、繪畫等也沒有特別出色，因此對於生活相當迷惘，而生性內向又悲觀的他，也有曾遭同學排擠的經驗，導致他的情緒處在非常不穩定的狀態，甚至還經常與其他同學起衝突，在各個因素下，他從國中便患有憂鬱症。

雖然家人都知道他的病狀，紛紛為他加油打氣「但我的狀況並沒有因此獲得改善，因為我一直覺得我沒有『活在世界上的意義』，認為我活著只是多一個浪費糧食的胃、多一張沒人希望他開口的嘴。自己時常晚上聽著歌，默默啜泣著，一直渴望自己能會些什麼，也一直很羨慕身旁人緣好的同學，很想要自己也能成為他人心目中重要的一部分，希望自己能對這社會有些貢獻」。

直到去年11月，原PO發現台灣也掀起Youtube的風潮，不少台灣Youtuber所拍攝的影片，都成為他每日飯後固定觀賞的娛樂節目，「也許就因為當時許多台灣Youtuber的成功打動了我，也許就因為自己對人生曾感到絕望，有著『什麼機會都來嘗試一下』的那份心存在著，我拿起手機、買了剪輯軟體，開始了當Youtuber的生活」。

在Youtube上匿名「遠」的高中生，在PTT分享自己的故事(圖翻攝自PTT)

原PO以匿名「遠」在Youtube上PO影片，雖然他個性內向、沉默，但他卻想在Youtube以搞笑為拍攝主題，便開始學習在鏡頭前自言自語、搞笑，上網學習剪輯影片的技巧，第一部影片就花了他兩天的時間，前後還重拍了約50次，最後終於讓他完成這部影片，當時他內心滿是興奮，更有種「沒想到自己真的做出來了」的感覺。

發佈第一部影片後，意外吸引網友觀看留言，內容包括「有潛力，加油」、「期待你未來的發展」等，看在當時抑鬱寡歡的他來說，每一句都讓他感到開心，儘管一開始曝光率不高，但他開始學習如何抓到觀眾胃口，更試著宣傳自己的影片，讓他也間接認識到其他創作者，而這些都是他最難忘的回憶，每次也都是新鮮的經驗。

當了Youtuber後，原PO也漸漸發現自己的改變，他的個性不再像以前一樣內向，「我開始會主動去找同學聊天，甚至是主動去跟對方開玩笑，這些都是自己未曾做過的事情。我的病情也逐漸好轉，我的諮商師也都會說『你怎麼越來越外向了』。當Youtuber間接的幫助自己成為了自己所嚮往的人，這些都是我之前未曾想過會有的好處」。

自製YouTube影片成為原PO的生活重心，也間接讓他找到人生的價值與意義(圖翻攝自/YouTube)

之後，同學也發現原PO的Youtube頻道，班上許多人也開始找他聊天，或表明願意提供協助，原PO也逐漸交到了朋友，「最重要的，我跟一年前的自己已經判若兩人，我不再覺得自己一無是處，相反的，我認為自己活著是有意義的，我活得更加有自信，我終於找到自己的專長所在，一年前的自己，完全沒想到，當Youtuber會改變自己如此之多」、「Youtube已經帶給了我很多我未曾擁有的東西，信心、朋友、支持、觀眾、熱血、希望等等，能當一位Youtuber，絕對是我至今做過最不讓我後悔的決定」。

許多網友也留言替他打氣「每個人都有能力可以做自己喜歡做的事情，加油！」、「蠻特別的分享，能在這個年紀找到自己喜歡的東西不容易喔！」、「很棒的分享、能夠脫離憂鬱症的狀況我覺得很正面、加油！」、「好感人，能找到自己的興趣並且加以發揮真的不容易。希望你之後的人生也能夠很順利，加油～」。