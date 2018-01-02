交大男課堂報告驚見「82歲嬤戰曾孫」 上萬網友笑噴飯

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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一名就讀交通大學的男學生上網分享自己的糗事，讓上萬網友笑翻。 一名就讀交通大學的男學生上網分享自己的糗事，讓上萬網友笑翻。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

求學時期有許多機會上台報告，尤其在大學更是常見。最近有一名就讀交通大學的男學生在網路上分享自己的糗事，提到某堂選修課要口頭發表，老師好心替他從隨身碟開檔案，畫面卻跳出「82歲阿嬤大戰曾孫」的A片，讓他瞬間傻眼又尷尬；許多網友看完差點噴飯，紛紛揶揄男大生「您的口味真特別」。

交大男昨(1)日在《Dcard》分享自己的親身經歷，標題寫著「老師在全班面前播我的隨身碟的A片」，開始講述事情是如何發生的，他說「前幾天在選修課要口頭發表，我做了PPT(簡報)，但隨身碟不給力，我想說插著掃描後再報告」；一切看似沒什麼問題的報告流程，直到老師好心替他開檔案，點開「論文」資料夾後選了唯一的檔案，讓原PO一時間來不及反應，因為那是他必修課論文用的A片。

老師點開檔案後居然是跳出「82歲阿嬤大戰曾孫」的A片，交大男表示好險他當下馬上關閉檔案，而影片開頭是唯美的風景，才沒有讓大家看到什麼「激烈」的畫面。交大男在文中解釋A片不是他的喜好，「那是我在必修課做論文用的A片，為了研究色情相關議題而找的，是想來點比較有衝擊感的，才會找82歲女優跟曾孫」。

交大男超糗的經驗讓網友都快笑翻，紛紛留言揶揄他，「原PO在掰啊，這明明就是你平常會看的類型」、「您的口味真特別」、「真的是為了研究嗎」、「喜歡可以直接說，別拐彎抹角」、「少年欸吃很重喔」；還有人貼心留下番號，「我絕對不會說什麼奇怪代碼：XXXX-XXX」，要大家小心服用。

原PO表示A片是他為了論文需要才下載的，並非是「個人喜好」。 原PO表示A片是他為了論文需要才下載的，並非是「個人喜好」。(圖/ 翻攝自推特)

文章來源：《Dcard》

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