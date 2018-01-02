遭騙272萬！戀7年女友竟成人妻 一通電話揭真相

2018年01月02日 22:16 鄭玉如

有些人陷入熱戀後，時常會被愛情蒙蔽，看不清楚真相。大陸浙江海寧一名34歲張姓男子，透過婚姻介紹所認識女友，苦戀對方7年，只要女友需要錢都會全力幫忙，前後匯款約216次，將近匯了60萬人民幣(約新台幣272萬元)，沒想到去年他才發現，原來女友早已結婚生子，他竟傻傻的被當人肉提款機。

2009年化名「戴芊」的何姓女子，因為替朋友參加婚姻介紹所的活動，因此認識了34歲的張男，兩人見面後，張男對何女一見鍾情，期間甚至為對方買了衣服及價值5120元(約新台幣2.3萬元)的金項鏈，而何女實際上並不喜歡張男，但仍欣然接受對方贈的禮物。

何女便開始向張男討禮物，甚至還大膽的編造奶奶生病住院、家裡裝修、投資等理由要錢，與張男假交往期間，何女陸續交了兩任男友，但當對方得知女友謊騙他人財物時便選擇離開，直到認識現任丈夫，她更謊騙張男是他的前男友，只是向對方借點錢，之後會再還給對方，而丈夫也不疑有他的相信了。

所幸張男有記帳的習慣，而有據可查的金額就高達30多萬元(約新台幣136萬元)(圖翻攝自/新浪新聞)

直到今年，張男打電話給何女時，不小心被她的丈夫接到，便警告他「你以後不要再聯繫我老婆了，她已經結婚生子了，希望你自重」，張男這時才發現自己被騙。他憶訴，每次匯錢給女友時，帳戶名都是何姓女子的名字，當時女友解釋，因為自己身分證掉了，所以才會借用朋友的名字開戶，而兩人見面時也只有牽手、擁抱，他甚至連女友住哪裡都不清楚。

張男指控，「這個女的連我家裡10萬元的拆遷款都騙走了！」而何女遭逮捕後也坦承犯刑，所幸張男有記帳的習慣，而有據可查的金額就高達30多萬元(約新台幣136萬元)，216次的匯款紀錄均保留了匯款單，目前何女依詐騙罪遭行政拘留，其餘具體的詐騙金額仍待警方進一步調查。