法拉利騎上安全島遭譏諷 車主身分被起底了

2018年01月03日 08:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

超跑開在路上總是特別吸睛，總讓人忍不住多看幾眼，但若是技術不佳反而會落人口舌。近日有民眾在路邊驚見一輛紅色法拉利正要左轉，卻疑似沒抓準距離，駕駛直接「騎上分隔島」，導致車身破損，讓目擊全程民眾不禁發出驚呼，並將影片放上網，沒想到卻意外釣出車主。

2日下午一名台中網友駕車行經北屯區崇德路時，看見一輛紅色法拉利在路口處準備左轉，但卻不小心開上了分隔島，讓後方車輛看得是心驚膽跳，而他也拿起手機拍下意外畫面，從影片中可以聽見「這是少年囝仔耶」、「這個要賠大了」、「他臉色很難看耶」，讓人為法拉利駕駛捏把冷汗。

法拉利騎上安全島影片曝光，讓後方駕駛捏把冷汗（影／爆料公社）

事後網友在臉書《爆料公社》貼出影片，遭網友們嘲諷駕照用雞腿換來的，「技術不好不要開車」、「三寶開跑車跟本是浪費」、「該不會是洗車廠的，開出來結果慘賠！」、「完蛋了，要賠好幾年薪水了」。

影片意外釣出車主，一名賴姓網友跳出來指認自己就是車主，「當時後面有個施工，我是繞道進去的，所以角度比較死，沒注意到分隔島。再來，我平時不做壞不做偏更不影響任何人，所以請你們留點口德...車子也是膜破掉而已，真不需要有這麼大的反應，謝謝」。

根據媒體報導，該名28歲賴姓車主是北屯望族，本身經營汽車美容公司，名下擁有多輛千萬超跑，臉書超過7千多人追蹤，去年結婚曾找來親友組成價值3.5億元的迎親車隊，光是新娘禮車就是價值高達2800多萬的勞斯萊斯幻影，還有藝人周杰倫親自祝福，因此登上新聞版面，沒想到如今卻因小小事故引起網友議論紛紛，只好親自回覆滅火，並希望原PO網友能夠刪除影片。

賴姓車主回應了，被起底是台中北屯望族，過去就曾登上新聞版面。（圖／爆料公社）