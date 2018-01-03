2盤火雞肉500元！名店遭控強迫推銷 店家怒反擊

2018年01月03日 11:27 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

嘉義版墾丁滷味？嘉義市後火車站一間30年火雞肉飯名店近日遭民眾指控「強迫推銷」，明明沒點兩盤火雞肉， 店員卻突然端上桌，並堅稱「切了不能退」，最後結帳發現2盤火雞肉要價500元，懷疑店家坑錢，氣得在網路上痛批。店家對此澄清，當時其中一名女客人說「拿來了就算了」，才沒有將火雞肉收回，並說：「9人吃1010元這樣會很貴嗎？」

「店家沒有點菜單，只能跟店員口頭點餐。上菜時莫名其妙多了兩盤火雞肉，馬上跟送餐的店員反應，但店員態度很差，堅持我們有點，切了就不能退。」陳姓網友在臉書《爆料公設》控訴，31日一行9個人去吃嘉義火雞肉飯，遭到店員強迫推銷，硬是送上兩盤雞肉，9碗火雞肉飯、4碗湯、3樣小菜500元，再加上2盤火雞肉500元，總共1000元，讓他氣到怒批「真是名符其實的黑店！」

有民眾指控嘉義市後火車站這間30年火雞肉飯名店「強迫推銷」。 （圖／爆料公社）

對此，張姓老闆娘喊冤，指當時客人點了2盤火雞肉片，結果上菜時又說不要，本來打算端走，但其中一名女客人說「拿來了就算了」，所以才沒有收走；而老闆娘兒子也出面討公道，表示當天9人用餐，點了2盤白切雞肉500元、2盤高麗菜120元、9碗雞肉飯及4碗湯390元，總共1010元，反問「這樣消費會很貴嗎？」

老闆娘兒子說，店內都有架設監視器，全程都有錄影，必要時將公開畫面，認為對方講得不是事實，將保留法律追訴權，「我們家雞肉飯在地經營30多年，如果是黑店能生存這麼久嗎？」

不少網友看後紛紛為店家說話，「2盤雞切盤才500！會貴？」、「不是自己點的直接退盤就好，既然吃了付錢應該，幹麻那麼多毛，說人黑店太沒良心了」、「沒點可退貨，既然已經接受就問價錢，沒問直接吃，那就只能被當盤子啞巴吃黃蓮」。