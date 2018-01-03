火山盤子砸216萬抽《天堂M》紫變！最後結果GG

火山盤子砸216萬抽《天堂M》紫變！最後結果GG(圖翻攝自/ptt)

友善列印
/綜合報導

知名遊戲公司橘子代理NCsoft開發的線上遊戲《天堂》PC版，1998年營運時，在台、韓、台港三地掀起熱潮，而他們在上個月11日，再次推出《天堂M》手遊版本，讓許多玩家回味，不過屢屢爆出Lag、斷線、寶物掉落率調降等負面評價，最近還傳出有玩家砸台幣216萬元，就為了拼「抽卡」合紫變，沒想到最後仍失敗收場。

一位Twitch實況主「我是小雨天」，向朋友借了《天堂Ｍ》帳號，並當場直播花290萬遊戲鑽(折合新台幣216萬元)的抽卡過程，但期間合了10次卻都失敗，而他的舉動已在網路上掀起話題，許多觀看直播的網友表示「剛剛跟了快1小時，很佩服能這樣課，但也笑翻」、「把賓士開去撞牆的感覺」。

直播花290萬遊戲鑽(折合新台幣216萬元)的抽卡過程，但期間合了10次卻都失敗 直播花290萬遊戲鑽(折合新台幣216萬元)的抽卡過程，但期間合了10次卻都失敗(圖翻攝自/twitch)

還有網友驚呼「好多好多盤子喔！」、「有290萬元砸的，口袋應該深的不需要大家擔心」、「290萬，拿來玩手遊！真的狂」、「看到一堆小7點卷，好狂」、「能砸290萬，身家至少百倍起跳吧！」、「有錢人250萬就像我們花250元一樣嗎？」也有人認為是遊戲廠商的噱頭「這種噱頭看看就好啦！」、「官方搞新聞的暗樁懂嗎？」不過，事後台主也貼出至7-11買點券的證據。

《天堂M》手遊變身系統分為，白、綠、藍、紅、紫4種顏色，而分別也代表不同等級，需蒐集4種顏色相同的變身卡，才可以合成為下一等級的顏色，因此「紫變」卡就變得相當稀有，讓不少玩家花重金抽卡，先前就曾有玩家花了40多萬，最後仍是一場空。

文章來源：twitch直播影片

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