2018年01月03日 16:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

美國知名YouTuber羅根保羅(Logan Paul)，以拍攝搞笑影片爆紅，擁有1500萬名粉絲追蹤，不過他於1月1日發布一段在日本自殺森林「青木原樹海(Aokigahara)」拍攝的影片，期間不斷與朋友嘻笑，看見屍體時更開亡者的玩笑，引發網友不滿，受到輿論抨擊後，保羅事後也坦言遭到現世報，趕緊將影片下架並拍片道歉。

拍攝「自殺森林」見屍體嘻笑 網紅曝遭現世報(影片來源/youtube/Jhb Memes)

綜合外媒報導，保羅先前與朋友至日本「自殺森林」拍攝影片，期間不斷嬉鬧，甚至問朋友「你有看見屍體掛在那裡嗎？」、「自殺不是答案」等言論，影片直擊屍體，還將亡者的死狀從頭拍到尾，整段過程對亡者相當不尊敬，引發各個國家的網友撻伐，而該影片累積600萬的觀看次數。

羅根保羅(Logan Paul)事後也PO影片道歉(圖翻攝自youtube/ Logan Paul Vlogs)

而遭到網友抨擊後，保羅也趕緊將影片下架，並PO出一段道歉影像，因為自己的訕笑，如今也遭到現世報，坦言自己第一次面對這對這種議題，原本是希望告誡網友應要正視自殺議題，但自己的處理方式相當不妥、考慮不夠周全，才會發生這種錯誤，雖然不奢求所有網友原諒他，但他仍誠心懺悔，並向罹難者和其家屬道歉。

拍攝「自殺森林」見屍體嘻笑 網紅曝遭現世報(影片來源/youtube/Logan Paul Vlogs)

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