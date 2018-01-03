電影ING猛滑手機！提醒遭嗆「等一下」 惹怒大票網友

電影ING猛滑手機！提醒遭嗆「等一下」 惹怒大票網友。(圖片／王錦河攝)

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將手機關機或是設為靜音模式，是許多人看電影時都知道的基本的禮貌，但總是會有一些人不守規矩，仍在電影播放中使用手機，導致亮光或聲響影響周圍的人。就有網友PO文抱怨表示，在看電影時，提醒前座一名正在滑手機女子，沒想到卻遭對方回嗆「電影院沒規定吧？再等我一下。」

一名網友在PTT上發文表示，「我是個很愛看電影的人，不管是什麼片 只要有興趣就會到電影院看，不會覺得非得要大特效大場面的片才去，但我有個近乎精神疾病的問題，就是只要我看到有人在我視線範圍內『玩手機』，我就會覺得超級無敵不爽！」

原PO透露，經常遇到很多人在電影播放中，滑手機，看臉書、Instagram、LINE，甚至有打開玩手遊或是故意打飽嗝的，「幾乎沒辦法遇到任何一場電影是安靜舒服的。如果覺得電影難看，直接離開不就好了？」

電影ING猛滑手機！提醒遭嗆「等一下」 惹怒大票網友 電影ING猛滑手機！提醒遭嗆「等一下」 惹怒大票網友。(圖片／翻攝自PTT)

原PO說到，日前去看電影時，前座的女子從頭到尾在滑手機，他好心提醒對方「電影院不能玩手機」，沒想到對方竟回說「電影院沒規定吧？再等我一下」讓原PO傻眼直呼，「最近已經有一種『會不會我才是正義魔人的感覺』？」原PO詢問其他網友「你們看電影會玩手機嗎？」並且自嘲「如果比例很高，我會檢討一下我自己，或者以後乾脆不去電影院了。」

對此，許多網友都表示相當有感，「不懂為什麼有人來電影院玩手機」、「就算亮度調暗還是會被影響...所以我現在看電影只坐前三排」、「覺得討厭+1，那光線有夠討厭」、「超討厭這種人 會覺得你要滑手機那幹嘛來電影院看啊」。

最後，原PO也說道，「調暗玩我可以接受，但無論調得再暗，只要手機能看畫面，不就代表有微弱亮光？這道光實際上也是會影響他人的，除非你的意思是把手機拿出來撫摸，這我就可以接受。」

文章來源：PTT

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