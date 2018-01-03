準新娘遺失身份證 1年名下多2間公司秒擁千萬財產

準新娘遺失身份證 1年名下多2間公司秒擁千萬財產(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

大陸上海一名林姓女子，2017年下半年準備結婚時，原本想向銀行貸款買房，殊不知卻被告知，她名下擁有兩間公司，且註冊的資本皆為200萬元人民幣（約新台幣924萬元），讓她相當不解，直到調查後才發現，原來她曾於2016年丟失身份證，沒想到竟遭人冒用。

根據《新華網》報導，林姓女子是一名吉林人，畢業後就在上海工作，直到2017年準備結婚，至上海銀行貸款買房時，卻被告知名下擁有兩間公司，因此貸款利率必須調升，讓她感到莫名其妙。透過全國企業信用信息公示系統查詢後，發現兩間公司註冊時間為2017年4月，這時她才想起來，她曾在2016年丟失身份證，當時直接補辦並沒有多加在意，沒想到竟遭有心人士冒用。

林女至上海銀行貸款買房時，卻被告知名下擁有兩間公司，讓她感到莫名其妙(圖翻攝自/新華網) 林女至上海銀行貸款買房時，卻被告知名下擁有兩間公司，讓她感到莫名其妙(圖翻攝自/新華網)

隨後，林女與家人至上海九亭派出所、吉林市昌邑區派出所和昌邑區經偵大隊報案，而上海的員警則告知她至企業歸屬地報案，但歸屬地派出所卻又讓她找經偵大隊「最開始經偵大隊告訴我尚未産生經濟損失和糾紛，不予立案」。由於名下擁有公司的關係，讓林女房貸需支付更多利息，原先貸款利率應該為4.1%，而現今利率則調升至4.7%。

林女為了止損，在公安機關的建議下，委托律師至當地工商局調檔，又發現《指定代表或者共同委托代理人授權委托書》上有她的身份證復印影本及代理人的身份證資料。林女指道，根本沒看過這份委託書，也不認識這名委託人。事後，她至公司登記機關註銷登記，不過公司註銷還需等6個月，利率才可以恢復正常，而林女也氣得表示「我就想知道，冒用我身份信息的罪魁禍首到底是誰」。

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