警察開單求情有用嗎？網曝「不被開罰單」技巧

2018年01月03日 20:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少駕駛不小心違規，遭警察開單時都會求情，希望警察能不開單或開輕一點。不過，日前一名網友在網路上提到，騎車要至郵局時闖了紅燈，沒想到被警察開了罰單，讓他不禁問道「你們有被警察開過紅單的經驗嗎？當下求情有用嗎？」

一名網友在《mobile01》表示，「你們有被警察開過紅單的經驗嗎？當下求情有用嗎？我中了200元發票，騎去郵局要領時闖了紅燈，被開了罰單，為了200元損失了1800元」讓他感到相當崩潰，而此番發文也引來網友熱議。

有網友認為求情有用，且態度很重要「求情一定有用，不過記得不要叫警察開小張的，要說『拜託給次機會，這次用勸導的好不好？』，有說有機會，成功機率看個人」、「求情當然有用，但前題要遇到不機車的警察。我有一次機車沒二段式左轉被攔下，跟警察求情說拜託不要再開我罰單了，我剛才才被開一張，結果真的就放我走了」、「初上台北，紅燈左轉，那時是學生，求情後沒事，不敢說從此沒違規，不過習慣自那後真的改很多」。

另一派網友則認為沒有用「就在剛剛為了吃早餐，人下車停路邊紅線，點完早餐不到3分鐘，拖吊車就停在旁邊，我人跑過去後，警察說來不及了，不用多說直接就開張紅線停車900元」、「之前有一個問啥都不回的，只說用小電腦查一下，查一查就卷一張罰單出來」。也有網友指，以前的警察比較有人情味「年輕時曾有一次騎機車闖紅燈，遠遠看到警察就停下來不敢過去，跟警察互看一陣子後，還是硬著頭皮騎過去。警：闖紅燈看到我還敢過來，當你自首，給你開張行人穿越馬路就好」、「現在很難了，以前還可以求到最便宜的600元吧！」、「以前好像比較有用，現在幾乎沒用」。

不過，更有人認為不要違規就不用擔心這種問題「為何要求情？敢闖就要敢承擔」、「被開一次單，以後就會記得不要闖紅燈，免得哪天又闖紅燈被人撞飛」。而之前也曾有在派出所實習的網友，曝光「如何不被開罰單」的小技巧，其中包括「不要違規就不會被開罰單；做錯事就巴結一點；多看新聞測風向，受人矚目的違規不要犯」，不過只要好好遵守交通規則，就不必擔心這些問題，不僅顧到安全也顧及荷包。