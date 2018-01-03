小吃攤煎蛋妹露「超兇長輩」 網友神出臉書暴動了

2018年01月03日 21:34 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

泰國路邊經常有小吃攤販售美食，有時甚至不僅食物好吃，就連老闆娘也是美得不像話。日前一名網友在臉書PO出一名女店員煎蛋影片，不僅臉蛋精緻可愛，最吸睛的還是她身穿小背心，露出豐滿的性感上圍，讓該名女店員意外爆紅，而不少網友也神出她的臉書，美照更是讓網友暴動。

Noo Daww平時穿著相當性感火辣(圖翻攝自臉書/Noo Daww)

Noo Daww擁有天使般臉孔，魔鬼般的身材(圖翻攝自臉書/Noo Daww)

根據《KaiJeaw》報導，一名網友Kittipong Tanomboon在臉書，PO出一間小吃店裡煎蛋妹的影片，她全程專業的煎著蛋，並露出超兇的長輩，吸引許多顧客關注，而該支影片也累積600萬人次瀏覽，之後更有網友搜出她的臉書。該名正妹網名叫作Noo Daww，目前居住在曼谷，並在當地一間名為「Goodspace」的店工作。

Noo Daww的臉書上吸引萬名粉絲追蹤，她也不吝與網友分享她的好身材(圖翻攝自臉書/Noo Daww)

而Noo Daww的臉書上吸引萬名粉絲追蹤，她也不吝與網友分享她的好身材，臉書上都可見她的性感美照，不少網友直呼「這身材根本不科學」、「泰國正妹都好驚人」、「這種顏值，買的小吃也會噴鼻血啊！」、「可以報名跟她學煎蛋嗎？」