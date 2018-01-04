唱完歌「財產全遺失」！新年第2天他收到無名信…拆開後超驚艷

唱完歌「財產全遺失」！新年第2天他收到無名信…拆開後超驚艷(圖/爆怨公社)

友善列印

出門在外一定要小心啊！一名女網友在臉書PO文抱怨，表示老公日前與朋友去唱歌，沒想到回到家後，發現身上的身分證、信用卡、提款卡全都失蹤，最後只能掛失處理。不過就在新年的第2天，家裡突然收到一封無名信，拆開後才發現，老公的證件和卡片全都在裡面，讓女網友相當感動，直呼「謝謝這位善良的無名英雄！」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，老公平時沒有使用皮夾的習慣，某天和朋友到KTV唱歌時，竟把身分證、信用卡、提款卡等全搞丟了，「本來還安心地以為是掉在KTV了，結果居然也沒有。實在也不知道從何找起，只好默默的先掛失！」

沒想到竟在新年的第二天，女網友突然收到一封沒有署名的信，拆開後才發現，裡面是老公遺失的所有卡片，而且還附上一張小紙條寫著「我在大順R（路）上停紅燈撿到的！」讓原PO夫妻相當驚訝，「謝謝這位善良的無名英雄，祝你中樂透！祝你身體健康！祝你萬事順利！祝你心想事成！」

貼文一出，其他網友也紛紛誇讚這位好心人，「2018才一開始就遇到好心人，幸運！」、「收到真的會感到暖暖的」、「恭喜遇到好心人，想當年我的錢包整個不見，就此一去不復返」、「當初我也是身分證掉了，結果重新申辦完的隔一天，就收到郵差寄來舊的身分證」。

唱完歌「財產全遺失」！新年第2天他收到無名信…拆開後超驚艷 紙條寫著「我在大順R（路）上停紅燈撿到的！」讓原PO夫妻相當驚訝。(圖/爆怨公社)
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