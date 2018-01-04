2018年01月04日 12:04 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

台灣「低薪」環境問題，一直是大家所關注的重點，類似的議題也經常性的出現在各大網路平台或是政論節目上被探討。近日就有網友PO文想問「哪些不起眼的工作實際上賺很多？」引發網友熱烈討論。

一名網友在「Mobile 01」論壇上PO文問道，「可能很辛苦、可能很危險、可能日曬雨淋，有哪些工作感覺不起眼，可是實際賺很多的呢？」文章掀起不少討論，有人認為吃食方面其實也是賺很大，像是在夜市中很多生意好的小攤販年收百萬都不是問題，「夜市很多生意好的可以年收百萬只是開始而已，很多人可以靠做夜市買豪宅是真的，做過夜市的就懂」、「地點只要挑得對生意就很好做，某地區知名鹹酥雞店月營收200萬起跳」。

還有網友指出，菜市場攤販也是「錢」途無量，「水果攤有些爆賺...賺一個月6位數都有」、「賣豬肉、賣菜、賣魚，自有店面不用開發票的通通賺到翻」、「我同學他家是大盤，產季量大時，一天成交額逼近7位數」。

工作超低調卻「年薪破百萬」這４大行業被網友推爆！（此為示意圖，非新聞當事者／劉宗龍攝）

另外，還有網友表示，水電、鐵工、玻璃、泥作、冷氣等行業，取決於技術方面，功夫好不怕沒工作做，「市場需求很大只是很多人不願意做，我認識的沒有人年收入低於200萬，每個工作接不完，但相對辛苦沒辦法周休2日，要加班下班無法準時等」。也有網友認為是，近幾年來興起的新興行業「YouTuber」，他舉出日前曾有YouTuber自曝自己年收破百萬新聞事件，甚至從新聞報導看見前10名YouTuber，年收超過千萬的大有人在。

而這些被傳說「年薪破百萬」的行業，大部分都看起來很不起眼，有網友就認為「行行出狀元，問題是你是狀元嗎？還是只是累贅？因為你不想在這行付出，所以身為累贅的你做哪一行都不會賺的。」