男友讚網美「很瘦好抱」 她抱怨文釣出本尊無奈道歉

一名女子上網抱怨，男友很愛到網美性感照下留曖昧奇怪的言論，讓她不知道該怎麼辦。結果竟釣出網美本尊道歉，讓許多粉絲都覺得她超倒楣。(圖/ 翻攝自臉書@蕎蕎_小妃姬.)

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女網友PO出男友到網美性感照底下的留言，讓她很不舒服。 女網友PO出男友到網美性感照底下的留言，讓她很不舒服。(圖/ 翻攝自臉書《靠北男友》)

近年來，有越來越多素人透過拍影片、分享美照或直播等方式，擄獲大票粉絲的心，成為「網路紅人」或「網美」。最近有一名女子向眾人抱怨，她的男友愛看網美性感照就算了，還會在底下留奇怪的言論，讓她每次看完心裡都很不舒服；沒想到她的一席話意外釣出網美本尊，對方還向她道歉「對不起我的錯」。

昨(3)日晚間有一名女子在臉書《靠北男友》匿名發文，提到男友很愛到身材姣好的網紅粉專留一些「幻想文」留言，像是「我昨天抱妳的時候，只覺得很瘦很幸福很好抱」，讓她看完感到很不舒服，又說了「如果妳表示不開心，他卻覺得妳無理取鬧，三觀不合」，女子感嘆表示「放生嗎？」

沒想到女子為了網紅和男友吵架一事，竟釣出男友關注的網紅本尊「蕎蕎_小妃姬.」留言，「對不起我的錯」，讓許多網友紛紛安慰她，「不要理酸民」、「本尊真倒楣」、「辛苦了」、「妳真的有夠可憐」。網紅蕎蕎是一名遊戲實況主，常常在臉書、Twitch與粉絲互動，擁有超過26萬粉絲，身受許多遊戲玩家喜愛。

女子的抱怨文意外釣出網美「蕎蕎」本尊，不只留言道歉，還回應女子的男友，請他好好珍惜女友。 女子的抱怨文意外釣出網美「蕎蕎」本尊，不只留言道歉，還回應女子的男友，請他好好珍惜女友。(圖/ 翻攝自臉書@蕎蕎_小妃姬.)

許多網友對於「蕎蕎」的高EQ回應，紛紛安慰她「辛苦了」。(圖/ 翻攝自臉書《靠北男友》) 許多網友對於「蕎蕎」的高EQ回應，紛紛安慰她「辛苦了」。(圖/ 翻攝自臉書《靠北男友》)

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