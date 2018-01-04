他想用300萬買「中南部公寓」 網打臉：買鬼屋？

2018年01月04日 14:31 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

都市的房價居高不下，讓不少人改轉往其他縣市置產，但你知道中南部的房價落在哪裡嗎？一名網友在網路提問，表示「一千萬拿去中南部買房，過生活會比較好嗎？」而許多網友不僅沒有針對問題回應，反而打臉他「你300萬買鬼屋嗎？」

一名網友在PTT表示，「有一千萬的話，在新北市可能買個公寓就沒了，但是若是在中南部買房，假設買個普通的公寓三百萬，然後剩下有七百萬，全拿來投資穩定風險低的股票，如中華電、台積電等，穩穩地賺每年的股利，一年值利率有四到五趴的話，等於一年躺著就有二十五萬以上，如果有一千萬，不曉得大家會怎麼選擇？」而此番言論也引發網友熱議。

有一派網友認為，中南部房價沒有這麼便宜，另一派則認為300萬能買到房子，但大多都是老屋(示意圖/中時資料照)

有網友認為，中南部房價沒有這麼便宜，「我家在舊高縣林園市區這邊，25坪房價起碼是700萬起跳唷！」、「高雄新蓋的大樓50坪也1000萬多耶！」、「我台南北區，全新透天至少1800萬」、「想太多！現在中南部也不便宜。我妹想在苗栗三義買間屋子，問下來連會漏水的老屋都7、8百萬起跳」、「我南部鄉下四五萬人的小城鎮，現在一棟透天也將近一千萬」、「300萬只能買套房吧」，甚至還有人反譏「我跟老公在中南部買100坪的大樓都要2000萬了，你300萬買鬼屋嗎？」、「300萬凶宅應該有」。

也有網友認為300萬能買到房子，但大多都是老屋「台南新屋透天現在也在一千萬上下，三百萬可能30-40年老屋」、「35年老屋有300萬的，不過你要估個150萬翻新裝潢」、「中南部300萬真的可以買到公寓啊！只是屋況可能沒這麼好」、「300萬喔...要看地方跟屋況欸。這個錢可能買不到好的」、「來基隆吧，300萬老屋很多，但沒有升值空間，離台北又近」、「南部300萬的公寓都很老喔！」。