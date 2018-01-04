超誠實盲測！外國人票選出「台灣最強鮮奶茶」 網暴動

2018年01月04日 14:49 杜炤佑

台灣人除了愛喝現點現作的飲料外，也相當重視超商的罐裝飲品。日前網路紅人「林倪安Nian」拿4款熱門的超商鮮奶茶，走訪4個台灣觀光景點，讓各國朋友進行盲測，並選出外國人眼中的台灣奶茶第一名！

影片中，林倪安準備的奶茶包括「午後奶茶」、「萬丹鮮奶茶」、「立頓奶茶」、「義美厚奶茶」，分別到九份、101大樓、士林與平溪4個觀光景點，並找了美國、泰國、韓國、新加坡、大陸、日本等國家的旅客進行試喝，讓大家選出自己心目中的第一名奶茶。

第一站九份，萬丹鮮奶茶以7票勝；第二站台北101，萬丹鮮奶茶又以14票奪冠；第三站士林夜市，萬丹鮮奶茶與厚奶茶各以5票打成平手；最後一站平溪，義美厚奶茶則以8票勝出。

最後以4站的票數加總，午後奶茶最終得到18票、萬丹鮮奶茶32票、立頓奶茶14票、厚奶茶18票，萬丹鮮奶茶成為82位外國人最愛的台灣奶茶。

萬丹鮮奶茶成為82位外國人最愛的台灣奶茶。(圖片／截自影片)

林倪安在貼文中提到，雖然因為語言隔閡，無法得知這些外國人詳細的感受，但透過肢體與表情，是可以感受到他們對台灣奶茶的接受度是很高的。而她認為，4款奶茶中，立頓跟午後味道較偏甜，萬丹跟厚奶茶奶香較重，萬丹則多了茶味，各有不同的風味。

對此，台灣網友紛紛表示「厚奶茶蠻好喝的，奶味真的比較明顯，後來喝過萬丹以後，覺得茶味比較重也很不錯..這是一般奶茶比較沒有的...而且...不用大老遠跑去Costco買，現在喝萬丹比較多」、「哇～好有趣的研究，我是厚奶茶馬上去跟風，萬丹我也喝過，兩種都很好喝，現在冰箱固定都會有這兩種，看心情喝不同...」、「看來我的喜好和老外一樣，萬丹鮮奶茶是我最近的新歡」。