酒駕多可怕？10年內撞死3365人 網痛心：總有人心存僥倖

女藝人陳喬恩今(4)日早上因酒駕被移交台北地檢署。(圖/ 翻攝自中時資料庫 陳君瑋攝)

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公眾人物卻做出最不好的示範，讓許多網友也覺得痛心，「總有人心存僥倖」。 公眾人物卻做出最不好的示範，讓許多網友也覺得痛心，「總有人心存僥倖」。(圖/ 翻攝自微博@陳喬恩)

今(4)日凌晨知名女藝人陳喬恩因酒駕被移送台北地檢署，酒測值更高達0.67，已經屬於「輕度酩酊」症狀，最後被以10萬元交保，引起社會熱議。酒駕到底多嚴重？日前才有大學生分享內政部統計資料，近十年內已有3365人死於酒駕，如今又傳出藝人做出不良示範，讓網友感嘆「總有人心存僥倖」。

2日有一名男大學生在學生論壇《Dcard》發文，希望拒絕酒駕可以從自己做起，貼出最近發生的酒駕事件，「看了新聞很難過，許多人貪一時方便，卻造成許多家庭破碎」，並呼籲同世代的年輕人，「請千萬不要酒駕」，及勸阻自己的家人朋友也不要做出傷害自己也傷害他人的行為。

有一名就讀法律系的女網友更跳出來發表自己的看法，認為酒駕真的太不應該。 有一名就讀法律系的女網友更跳出來發表自己的看法，認為酒駕真的太不應該。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

男大生的一席話得到破萬網友共鳴，其中有一名就讀法律系的女大學生更跳出來發表看法，認為酒駕真的很不應該，大多數人都以為自己喝不多還可以，結果往往造成悲劇收場，「不要出了大事才需要警惕，也不要心存僥倖高估自己，沒有人那麼厲害的」；許多網友則紛紛留言痛罵酒駕的人，也有人樂觀地表示「別讓台灣成為酒駕天堂就靠你我了」。

警政署先前發布民國96年至105年間「酒駕肇事受傷及死亡件數、人數統計表」，從中得知10年內就有3365人死於酒駕。 警政署先前發布民國96年至105年間「酒駕肇事受傷及死亡件數、人數統計表」，從中得知10年內就有3365人死於酒駕。(圖/ 翻攝自內政資料開放平台)

根據警政署發布的「歷年酒駕肇事受傷及死亡件數、人數統計表」得知，民國96至105年間，十年內就有3365人因為酒駕死亡，受傷人數更超過10萬人，平均一年有300人死於酒駕、1萬人因酒駕受傷。而《道路交通管理處罰條例》規定，酒測值達0.15以上，或血液酒精濃度達0.03%以上，就會被開罰；警方也呼籲民眾要避免酒駕，只要食用或飲用含酒精的食物或飲品，就不要開車或騎車上路。

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