2018年01月04日 16:14 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

對於不少異地學子來說，離開家鄉念書本來花費就會比較高，因此零用錢經常都要精打細算，碰到困難時也只好向爸媽討要生活費。就有網友PO出和爸爸要零用錢的對話過程，父子倆有趣的對話，很快就引發網友熱烈討論。

一名男網友在「Dcard」上PO文表示，「之前在迪卡看到一篇用比較『文言』的方法跟爸爸要生活費，想說我也來試試看」，從他貼出的對話截圖中可以看到，原PO先是表示「父皇，戰況激烈，前線吃緊，幾近彈盡糧絕，孩兒在此請求父皇閒倉賑糧，以國庫充天下，以解百姓燃眉之急，後世不然稱頌父皇之豐功偉業，青史留名，孩兒竊以此計可行，請父皇定奪」。

而爸爸也非省油的燈，隨即回應說道「吾兒，近半年來，遭逢百年旱災，糧枯石碣，百廢待舉，聽聞兒彈盡糧絕，前線緊繃，寡人心繫前線，當盡父皇之責，每月仍咬牙撥石五千，望兒臣樽節支出，以利前線戰況。望明年富饒豐收，必開倉賑糧，以利兒之豐功偉業...！」

本以為爸爸可能隨便打發他的話，沒想到爸爸的回覆讓原PO感到相當驚訝，直呼「平常生活真的不知道我爸有這些文學造詣...」。父子兩的幽默對話很快便引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「吾賞八十有七」、「真的超好笑的，也太有創意了吧哈哈」、「是我爸的話他會說：X，你在打這種文試試看」、「好幽默的家庭哈哈哈」。

男大生要零用錢出這招 爸爸一段話神回...網友全跪了！(圖片／翻攝自Dcard)