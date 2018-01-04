16歲CEO公司值千萬 嗆賺錢時「大人還在打手遊」

16歲CEO公司值千萬 嗆賺錢時「大人還在打手遊」(圖翻攝自youtube/ 郭栋梁)

友善列印
/綜合報導

大陸市場競爭激烈，甚至有不少2000年後出生的孩子也加入戰場。日前一名16歲的少女CEO上節目，談起自己創業的心路歷程，以及帶團比賽的戰績，她甚至嗆聲「當我拿到幾十萬、上百萬的投資和獎金的時候，有很多的成年人還在打著《王者榮耀》」，讓現場觀眾大吃一驚。

現年16歲的喻言，是諾亞大陸的聯合創始人兼CEO，日前她上節目談自己的人生歷程，提到她14歲時就帶領團隊參加第四屆創新創業大賽，並獲得廣東省互聯網行業團隊第一名，更拿到國家獎勵50萬人民幣（約新台幣250萬元），之後在15歲時參加融資節目，並拿到當當網CEO李國慶的100萬人民幣（約新台幣450萬元）的融資。而諾亞大陸目前的估值已達到1250萬人民幣（約新台幣5625萬元）。

16歲CEO擁值千萬公司 嗆我賺錢時「大人還在打手遊」(圖翻攝自youtube/ 郭栋梁) 16歲CEO擁值千萬公司 嗆我賺錢時「大人還在打手遊」(圖翻攝自youtube/ 郭栋梁)

喻言最後也坦言，創業過程中難免會遭質疑公司的真實性，不過她也自信滿滿的表示，年紀從來不就等於能力，也有些大人在創業時會衝動行事，也會耍小孩子的脾氣，更嗆「當我拿到幾十萬、上百萬的投資和獎金的時候，有很多的成年人還在打著《王者榮耀》、拿著基本工資、過著十年如一日的生活」，而她這番言論也掀起網友討論。

公司登記人為其父親喻華峰，不少網友認為這是父親在利用女兒的炒作手法 公司登記人為其父親喻華峰，不少網友認為這是父親在利用女兒的炒作手法(圖翻攝自/微博)

許多網友認為每個人想過的生活不同，不能用她想要的方式，就說別人的生活沒意義，也有人認為想創業不簡單，質疑第一筆啟動資金也是父母給的。許多大陸網友甚至還找出該公司登記人為其父親喻華峰，而諾亞大陸的公司至今只有網頁，且微博公眾號僅更新至2016年，讓不少網友認為這是父親在利用女兒的炒作手法。

16歲CEO公司值千萬 嗆賺錢時「大人還在打手遊」(影片來源youtube/郭栋梁)
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